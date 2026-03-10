我是廣告 請繼續往下閱讀

▲由於中華隊屬於亞洲區，WBC的排名並不直接決定奧運門票，因此本次預賽出局並不影響爭奪奧運席位。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.03.08）

▲WBC中華隊外野手「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）敲出逆轉兩分全壘打。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.03.08）

產生管道 獲得席次 名額分配條件 2026 WBC 經典賽 2 席 表現最優異的2支美洲球隊 2027 世界棒球 12強賽 2 席 表現最優異的1支亞洲球隊、1支歐洲／大洋洲球隊 2028 最終資格賽 1 席 亞錦賽、歐錦賽等各洲代表進行6搶1決戰

▲對於中華隊而言，進軍洛杉磯最穩妥的路徑就是2027年的WBSC世界棒球12強賽。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.03.08）

2026年世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic）C組預賽告一段落，中華隊雖然在展現強大韌性擊敗韓國隊，但最終因失分率遺憾遭到淘汰，無緣晉級邁阿密八強賽。許多球迷擔憂，這次WBC的失利是否會影響2028年洛杉磯奧運（LA28）的參賽資格？根據世界棒壘球總會（WBSC）最新公布的選拔系統，WBC確實會產生兩張奧運門票，但主要是選拔美洲球隊，中華隊所屬的亞洲進軍奧運的關鍵戰場將在2027年的「世界棒球12強賽」。根據WBSC公布的「通往 LA28 之路」計畫，WBC 雖然是奧運資格的首場戰役，但並非針對全球所有隊伍，本屆WBC產生的奧運席位，僅保留給「表現最優異的2支美洲球隊」。由於中華隊屬於亞洲區，WBC的排名並不直接決定奧運門票，因此本次預賽出局並不影響爭奪奧運席位。中華隊要爭取WBC門票，主要關鍵戰役會是在2027年的世界12強棒球賽，我國將作為衛冕者出戰。奧運棒球項目每隊員額為24人，參賽選手需在比賽當年度年滿18歲。除了主辦國美國外，剩餘5個名額將在洛城奧運周期的幾項一級國際賽中產生。2026年世界棒球經典賽（WBC）將於2026年3月5日至17日舉行。這將是爭奪奧運門票的首場戰役，最終排名中（除去已晉級隊伍後）表現最優異的2支美洲球隊，將直接獲得奧運席位。2027年WBSC世界棒球12強賽此頂尖賽事將從12隊擴大至16隊規模。本次賽事將產生2席名額，分別由表現最優異的亞洲球隊，以及表現最優異的歐洲或大洋洲球隊獲得。如果這兩項賽事都無法取得資格，最終資格賽（Final Qualification Event）最晚將於2028年3月前舉行。由6支隊伍爭奪最後1張門票。參賽者包含亞洲錦標賽（2名）、歐洲錦標賽（2名）、非洲錦標賽（1名）及大洋洲錦標賽（1名）中尚未取得奧運資格的最佳隊伍。對於中華隊而言，進軍洛杉磯最穩妥的路徑就是2027年的WBSC世界棒球12強賽。屆時賽制將從12隊擴大至16隊，中華隊只要在該賽事中拿下亞洲第一（扣除已晉級隊伍），就能直接獲取奧運門票，避免進入變數極大的「最終資格賽」。但也意味著要在12強排名優於日本和韓國，其實並不容易。如果中華隊不能在12強賽拿到門票，就要進入殘酷的最終資格賽，屆時主要對手可能是日本／韓國，以及剛剛在WBC擊敗過我國的澳洲。WBSC 主席法拉卡里（Riccardo Fraccari）強調，這套系統確保了全球多樣性與晉級公平性。由於2028年奧運重返棒球發源地美國，各界普遍預期大聯盟（MLB）球星參與的機率極高。中華隊雖然在 2026 WBC 遺憾止步預賽，但保有下一屆正賽資格，目前首要任務是重整旗鼓，全力備戰 2027年12強賽，力求重返五環殿堂。