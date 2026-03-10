我是廣告 請繼續往下閱讀

▲徐若熙首戰對澳洲先發4局無失分，展現出足以壓制國際級打者的實力。（圖／美聯社／達志影像）

▲WBC中華隊投手孫易磊下場時高舉球帽致意。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.03.08）

▲10多年前，當我們要排出一份讓人放心的先發輪值時，總要認真想好一陣子。但現在，林昱珉、莊陳仲敖、陳柏毓、徐若熙、古林睿煬等人的名字已躍然紙上。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.03.07）

2026年世界棒球經典賽（WBC）預賽告一段落，儘管中華隊最終未能踏上邁阿密的征途，但全台灣球迷心中卻沒有往年的那種落寞與失望。這一次，我們看到的不是一、兩位巨星在燃燒生命，而是每個人都全副武裝的「新中華隊」。曾幾何時，台灣棒球在國際賽的代名詞是「王建民」、「陳金鋒」，但在2026年的東京巨蛋，我們終於可以大聲說出：我們不再只靠王建民，也不再只有陳金鋒。回顧2016年前後的台灣棒壇，那是每逢重大國際賽就陷入「徵召劇本」的年代。當時的論戰核心總圍繞在王建民、陳偉殷等大咖是否返台，彷彿只要旅外徵召不順，中華隊就只能「剉咧等」。那是一個土投戰力薄弱、養成系統斷層的時期，國際賽的勝負往往寄託在旅外球員能否「爆氣」演出。老球迷或許還記得，2013年王建民在東京巨蛋對日本隊6局0失分的神蹟，當時全台以為奇蹟即將發生，最終卻因戰力銜接不上而惜敗。那種依賴感背後，隱藏的是對本土養成系統的不信任，以及對「救世主」過分的依靠。台灣棒球歷史的長河中，陳金鋒曾無數次用全壘打劃破雅典、北京與洲際球場的天空，他是台灣球迷永遠的英雄，但他幾乎不缺席國際賽的背後是滿身的傷痛。直到他2016年引退時，人們還在問：「下一個陳金鋒在哪裡？」然而，2026年的中華隊給出了答案：「英雄不是只能有一個人」。這屆賽事中，打線少見的「棒棒開花」，有「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）連兩天開轟、有張育成跨界經典賽連8場敲安、有鄭宗哲的適時一棒，也有江坤宇在關鍵時刻執行戰術，不再死守一人救全場的模式。投手丘上的變革更令人震撼，即使台灣目前唯一的大聯盟投手鄧愷威無緣進到中華隊，不過25歲的「龍之子」徐若熙首戰對澳洲先發4局無失分，展現出足以壓制國際級打者的實力；緊接著，在關鍵的「台韓生死戰」中，另一位25歲強投古林睿煬也接過了沈重的接力棒。古林睿煬此役面對的是大聯盟等級的韓國打線，他背負著「再輸就淘汰」的壓力，賽後古林也在社群說：「從實戰以來的狀況都不好，我其實很焦慮也很沒安全感。」不過比賽前一天，他只是對著鏡頭淡淡地說出一句：「他們超強的，但我們也超強。」這句話也是新世代台灣球員心理素質的蛻變：不輕敵，但有絕對的自信。古林台韓大戰主投4局僅失1分，隨後上場的林維恩、孫易磊、曾峻岳，全是2000年後出生的年輕人。他們狂飆的火球，讓韓國重砲群幾乎一籌莫展。這群新生代投手在本屆賽事中展現的壓制力，證明他們絕對是實打實的「真貨」。更何況許多年輕投手都還在小聯盟養成的階段，4年後的中華隊能把台灣帶到哪裡，所有人都很期待。10多年前，當我們要排出一份讓人放心的先發輪值時，總要認真想好一陣子。但現在，林昱珉、莊陳仲敖、陳柏毓、徐若熙、古林睿煬等人的名字已躍然紙上。他們年輕、有天賦，且經過更科學化的養成訓練，不再像前輩那樣需要帶傷拼命。就像老大哥陳冠宇說的，「他們的故事會持續走下去，表現也會讓我們一直感到驕傲。」隨著2026中華隊經典賽落幕，台灣棒球漸漸告別了那個「只要沒大咖就凶多吉少」的陰影。王建民與陳金鋒帶來的感動將永遠刻在歷史，但徐若熙、古林睿煬以及一群「Z世代」投手群撐起的未來，會讓台灣見到更大的世界。