2026年世界棒球經典賽（WBC）C組預賽今日迎來最終戰，晚間18:00將由地主日本「侍Japan」對陣捷克隊。儘管日本隊已取得3連勝提前晉級，捷克隊則苦吞3連敗無緣八強，但這場「消化試合」因一場睽違3年的宿命對決而備受全球關注：捷克「上班族投手」薩托利亞（Ondrej Satoria）將再度掛帥先發，挑戰大聯盟頂級球星大谷翔平（本場暫時無先發）。
日本隊今晚派出中日龍本土王牌高橋宏斗擔任先發。這位2023年奪冠陣容中最年輕的成員，曾在冠軍戰連K楚奧特與高施密特一戰成名，如今已成長為日職首屈一指的巨星。高橋宏斗在2025年球季繳出防禦率2.83與138次三振的宰制級成績，其直球均速152.1公里，最快更達158公里。
日本隊監督井端弘和預告，除了高橋宏斗，隨後也將由超級左投新星金丸夢斗接力登板，這對「中日龍新世代」組合展現了日本隊即便確定晉級，仍欲以全勝之姿挺進邁阿密的強烈決心。
「辦公室行政員」慢速魔球盼造驚奇
捷克隊先發投手薩托利亞在2023年經典賽以不到130公里的變化球三振大谷翔平，至今仍是國際賽史上的傳奇一幕。薩托利亞今日也幽默澄清，他並非外傳的第一線電工，而是負責管理施工進度的「辦公室行政職」。
儘管捷克隊本屆團隊防禦率高達10.88且得失分差為-25分，但薩托利亞近期對戰澳洲中繼3.2局無失分，狀態極佳。這位上班族投手能否再次對上大谷翔平，也成為本場的焦點之一。
運彩盤口深度解析，分析師看好日本猛攻打穿讓分
根據台灣運彩盤口顯示，日本隊是極其明顯的熱門一方。目前盤口顯示日本讓9.5分（賠率1.47），捷克受讓9.5分（賠率2.04），總分盤門檻則設在12.5分。
中華民國運動彩券發展協會分析師指出，日本打線3場比賽已轟下25分，除了大谷，紅襪隊重砲吉田正尚近2戰敲3轟的手感同樣火熱。雖然捷克先發薩托利亞具備話題性，但捷克牛棚實力與日職菁英存在巨大鴻溝，一旦進入中後段戰局，日本豪華打線極可能發動煙火秀洗禮。
