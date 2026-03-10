我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic）中華隊雖然最終未能順利晉級，但在賽場上展現出的強大韌性，讓許多球迷感受到這支球隊與過去有著明顯的不同。資深球評謝岱穎受訪時點出，中華隊氣質的蛻變，最主要奠基於世界12強棒球賽的奪冠經驗，這段歷程大幅提升了台灣棒球的自信心。謝岱穎指出，中華隊現在最大的不同在於「底氣」比以前強了許多。雖然12強賽的賽事強度不如經典賽，但當時中華隊陣容幾乎全由中華職棒（中職）選手組成，旅外球員僅有林昱珉與林家正參戰。此外，國內頂尖好手如徐若熙、張育成與古林等人也因各種原因無法參賽。在並非「最強陣容」的情況下依然拿到12強冠軍，讓選手們深刻體會到自身的實力並不比其他國家差。同時，這也讓球員與所有球迷意識到，國內職棒與棒球整體的實力已經進步很多。謝岱穎認為，雖然目前仍無法直接與美國、日本相比，但彼此間的差距已經比過去拉近了許多。過去幾屆的國際賽中，台灣選手普遍會認為自身實力比對手差，但在本屆WBC中，球員的想法有了很大的不同，不再有跟別人差很多的感覺。謝岱穎舉例，中華隊在預賽第二場慘敗給日本隊後，全隊並沒有因此垂頭喪氣或一蹶不振。相反地，球隊在第三場對戰捷克時成功把手感打起來，並將所有的發揮在對決韓國隊時徹底展現。面對韓國隊派出的最好的三位投手，中華隊依然有辦法將他們打下去，展現出絕佳的抗壓性。在陣容強度的客觀比較上，中華隊與韓國隊其實有著極大的落差。謝岱穎表示，官方統計顯示本屆中華隊並沒有大聯盟選手參戰，陣中的費茲雖然去年曾在大聯盟出賽，但他今年簽下的是小聯盟合約。反觀韓國隊，陣中則擁有多達5到6位的大聯盟選手，論陣容強度遠優於中華隊。即使在客觀角度明顯處於劣勢的情況下，中華隊最終仍成功贏下比賽。謝岱穎總結，儘管中華隊最後未能晉級，但這次帶給大家的感覺，與以前已經有了非常大的差別。