▲獲金馬獎最佳動畫片又在香港熱賣的動畫片《世外》，導演吳啓忠（左）與監製、編劇楊寶文（右）一起來台宣傳。（圖／甲上娛樂提供）

▲去年榮獲金馬獎最佳動畫片的《世外》，在香港也締造出色的票房成績，是全年度最賣座的港片之一。（圖／甲上娛樂提供）

榮獲金馬獎「最佳動畫片」肯定、賣破1500萬港幣票房的現象級動畫電影《世外》，導演吳啓忠與監製兼編劇楊寶文今（10）日聯袂來台宣傳，透露為「小鬼」一角配音的鍾雪瑩，是在奪下金馬影后隔天就秒接配音工作，他曾擔憂新科影后身價翻倍、預算不夠，開口問她是否會漲價，沒想到鍾雪瑩1句話貼心回應：「絕對不會！」還反過來關心吳啓忠：「畫這部片開心嗎？」舉動超暖心。《世外》網羅金馬影后鍾雪瑩聲音演出戲分重要的小鬼，隔年片子角逐金馬獎最佳動畫也順利獲獎，影后似有加持的效果。而在香港，這部片上映後更被譽為「年度必看催淚神作」，不僅寫下新紀錄、成為「香港影史動畫票房冠軍」，更在下個月即將登場的香港電影金像獎入圍最佳電影、導演等8項大獎鍾雪瑩得金馬獎隔天就加入《世外》還不漲價，豐富的聲音表情也為片子增色不少。除了金馬影后參與，曾入圍金馬獎影帝的張繼聰和太座謝安琪這對明星夫妻，也分別為片中角色「黑天」及「天女」獻聲。吳啓忠透露，張繼聰展現驚人喜劇功力，在劇本中加入許多即興金句，一句經典台詞：「我想到都頭疼了，但我沒有頭！」就讓全場爆笑。有趣的是，夫妻雖然一起為《世外》聲音演出卻是分開錄音，只能透過耳機「隔空對話」，楊寶文笑稱兩人默契極高：「他們說平常在家聊天就是這個節奏。」AI浪潮朝向全球影業襲來，《世外》團隊仍堅持手繪7年，並在「動畫界奧斯卡」法國安錫影展世界首映時大獲好評，楊寶文原先對老外能否理解東方的「輪迴」