▲克里斯汀貝爾（左）與潔西伯克利（右）在《科學新娘》造型詭異，演出驚人。（圖／華納兄弟提供）

▲去年榮獲金馬獎最佳動畫片的《世外》，在香港也締造出色的票房成績，是全年度最賣座的港片之一。（圖／甲上娛樂提供）

▲萊恩葛斯林新片《極限返航》被譽為「太空史詩」，成績不俗。（圖／索尼提供）

▲張孝全（右）和林依晨（左）在《深度安靜》表演都有突破，去年分別入圍金馬獎最佳男、女主角獎。（圖／風起娛樂提供）

▲《捕風追影》是成龍近年來最叫好又叫座的電影。（圖／摘自微博）

▲3月熱門電影上映資訊表。（圖／NOWNEWS 社群中心製）

3月要上映的中外電影巨星雲集，包括在香港創下多項賣座新紀錄的賀歲大片《夜王》，看票房保證黃子華化身尖東夜總會的資深經理，碰上前妻鄭秀文砸重金收購，展露霸氣大姐大風範，如何因應新局面？還有獲奧斯卡影后呼聲極高的潔西伯克利在《科學新娘》扮演科學怪人的另一半，演員陣容堅強。號召力不若全盛時的成龍，即將在台上映的《捕風追影》則是他近年來最叫好又叫座的力作。過往已有眾多版本的《科學新娘》，這次將時代背景從百年多前搬到1930年代芝加哥，描述被謀殺的女子經瘋狂科學家改造、復活後，成為科學怪人的新娘，這對不被世人理解的亡命鴛鴦，引爆一連串的危險風暴。除了有厚望成為今年奧斯卡影后的潔西伯克利，曾得到最佳男配角的克里斯汀貝爾、曾入圍的安妮特班寧與傑克葛倫霍也都參與演出，導演則是傑克的親姊姊瑪姬。去年榮獲第62屆金馬獎最佳動畫片的《世外》，在香港賣破1500萬港幣，成為2025年最賣座的港產片之一。金馬影后鍾雪瑩聲音演出靈魂引導者「小鬼」，在遇上不願轉世的少女小妹之後，從帶領對方前往下一世的旅程中，由不懂人類情感，到開始理解了情感，全片以奇幻的情節探討了生死輪迴、情感執念與寬恕等議題，柯煒林、張繼聰、謝安琪也參與了配音。另一部香港熱賣大片，則是黃子華與鄭秀文這兩大票房保證合作的《夜王》，兩人扮演經營夜總會的前夫妻，多年後再度碰面。竟是霸氣前妻在金主支持下收購了前夫服務的夜總會，兩人鬥氣之餘竟發現背後還有陰謀，聯手抵抗外敵。眾家主要演員都有生動的表現，儘管有賀歲片的包裝，也傳達出對香港社區發展的關心與感情。好萊塢英俊小生萊恩葛斯林，選片向來嚴謹，他在《極限返航》中扮演的科學教師，為了拯救地球滅亡危機，冒著有去無回的風險，航向外太空要找出具有破壞性神祕力量的原因。《極限返航》改編自《絕地救援》原著作者的另一部熱門著作，先睹為快的評論譽為「年度必看的太空史詩」，給予高度的品質保證。《狸想世界》則是皮克斯又一腦洞大開的動畫新片，描述科學家們開發出將人類意識以類似「上身」的方打進高度擬真機器動物體內的技術，讓使用者能夠以動物的樣貌與牠們溝通互動，一位大學生藉此混進河狸的生活領域中，學習動物界的生存法則，而當市長計畫開發自然棲地、破壞動物家園時，她也決定挺身而出，助動物們一臂之力，梅莉史翠普等大牌參與配音。去年入圍金馬獎最佳男女主角、男配角與新導演等多項大獎的《深度安靜》，描述張孝全與林依晨這對夫妻接獲做人成功的消息，男方沉浸在將為人父的喜悅，女方卻表現出歇斯底里的陰沉行為，更以驚人的方式來面對這件事情，丈夫一再配合，仍然以阻止悲劇的發生，卻還是一頭霧水，不得不努力挖掘真相，發現可能和岳父金士傑有關。主要演員都有突破性的演出。曾是華人影壇超級巨星的成龍，即便年過70還持續推出新片，無論賣座或是評價都跟全盛時期有大段距離，甚至不少網友建議他不如退休、安享晚年。而他去年推出的《捕風追影》，描述「跟蹤專家」重新集結一支團隊，率領年輕新手警員張子楓等人聯合追查神祕盜匪團的真面目，展開一場鬥智鬥力的對決，重新贏得影評的讚譽，也創下出色票房，該片是改編自香港電影《跟蹤》。