▲鍾楚紅年輕時美貌懾人，曾是香港影壇最搶手的女星。（圖／鍾楚紅、復古寫真館微博）

▲成龍長相最有特色的就是長了個大鼻子。（圖／美聯社／達志影像）

▲鍾楚紅（左起）、甘比、鄭秀文交情好，獲封「鐵三角姐妹」，常會在一起聚會。（圖／摘自 IG@kimbeechan_official)

香港影壇永遠的性感女神鍾楚紅，66歲仍然氣質優雅，廣告代言沒有停過，也時常有接觸到她的幸運民眾大讚她私下平易近人。然而近日她和好友—富商劉鑾雄的妻子「甘比」陳凱韻與其女兒劉秀樺一起去戲院，力挺另一位好姐妹鄭秀文的新片《夜王》，甘比不知是忘了還是刻意，沒有美顏就把合照圖發出，讓網友驚嘆原來鍾楚紅的鼻子不小，更有香港媒體形容「撞臉成龍」。鍾楚紅年輕時艷光照人、紅遍華人區，香江演藝界甚至有「再紅不過鍾楚紅」的說法，突顯她當時在女星中罕有匹敵的地位。2007年她的丈夫朱家鼎大腸癌去世，原本已息影的她，才又慢慢出來拍些廣告和出席活動，近年來常與甘比、鄭秀文相約聚會，被封為「鐵三角姐妹」。今年春節鄭秀文新片《夜王》在香港盛大上映，鍾楚紅也買票欣賞，不料未修圖的合照竟引發網友熱烈討論。網友驚呼過去都沒注意到鍾楚紅的鼻子原來不小，狠一點的還形容「跟成龍有幾分神似」。昔日她當紅時，曾經跟成龍都屬於經紀人陳自強旗下，偏偏彼此只有在《五福星》中同片，還各演各的沒啥對手戲，因而觀眾沒想到把他們的五官拿來對照。成龍的最有名的是大鼻子，網友發現鍾楚紅的鼻子在與甘比母女的合照中比例也不小，才會將他們相提並論。也有人認為這個鍋該由甘比來背，質疑怎麼沒先美顏或修圖，就把合照發出去，鍾楚紅好歹也美了一輩子，又是大品牌的代言人，這麼真實的面貌被公開，對於她恐怕並不妥當。持反對意見的人，則認為紅姑本來就是美女，用美顏反倒顯得假，真實的樣子也依舊很迷人，覺得她的美貌經得起零修圖。