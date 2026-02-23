我是廣告 請繼續往下閱讀

▲成龍（右）與兒子房祖名（左）關係看起來非常融洽。（圖／微博@JC_復方為布霉素電影十二生肖）

影壇巨星成龍與妻子林鳳嬌育有兒子房祖名，兒子也跟隨爸爸成龍腳步進軍演藝圈，看似感情非常好的父子倆，其實已因成龍的嚴格教育而鮮少聯絡，成龍日前還公開向兒子道歉。不料近日父子倆驚喜在義大利米蘭同框，溫馨互動打破關係降至冰點的傳聞。網友還直擊兩人一同參與哈薩克冬奧團隊的交流活動，私下真實互動引發熱議。成龍與房祖名近日在義大利某間飯店被網友偶遇，成龍身穿白色套裝與各國賓客交流，而房祖名則身穿黑衣跟隨在側，熱情地幫忙招呼賓客，展現出成熟穩重的一面。此外，成龍還前往奧運場館欣賞花式滑冰，親自鼓勵哈薩克金牌選手謝德羅夫（Mikhail Shaidorov），並與各國選手合照。房祖名也在社群分享父親的側拍畫面，顯示父子倆在米蘭有著長時間相處。不少網友看到後，紛紛讚嘆房祖名氣質變得沉穩，且父子倆側面也越來越像，看起來關係越來越好。成龍與兒子房祖名的父子關係曾面臨嚴峻考驗，成龍在日前宣傳電影《過家家》時，坦言過去自己用嚴厲的教育方式，見面或上電視總是開口責罵，導致房祖名越來越怕他，雙方聯絡頻率甚至從一年一通電話到最後完全不敢來電。成龍對此深感愧疚，表示隨著年紀增長已逐漸放下「嚴父」的姿態。如今兩人在米蘭的融洽合體，也印證了成龍的深刻反省確實成功修復了父子關係。成龍新片《過家家》描述家人之間的感情，片尾的父子和解戲很打動他，使他不禁想到跟自己兒子房祖名的相處，對於自己親手毀掉與房祖名的互動而後悔不已。他表示就算房祖名在父親節或是他生日特地打電話來道賀，他也沒有表示感動，而是罵道：「你不應該在特別的日子才打電話，平常就該聯絡」，然後還掛斷電話，房祖名以後乾脆就不打。對於教養這個唯一的兒子，成龍坦承過去奉行「嚴父出孝子」，對房祖名很嚴厲，每次見到面就罵，沒有一句好話，讓人壓力沈重、喘不過氣。成龍對此嘆道：「我錯了，原來教育不是這樣子」。現在他知道要讓兒子自由發揮、自由創作，不要再用父親的威嚴去壓迫，讓房祖名能夠有個人的空間，他已不再強求，只盼兒子可以平安快樂地過生活。