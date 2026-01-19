台灣「第一名媛」孫芸芸的女兒、被封為「微風小公主」的廖思惟（Trinity Liao），過去曾在記者會上表示自己未來可能會接手家業，而微風集團市值估計約新台幣40億元，因此廖思惟也被稱為是「40億接班人」，除了名媛星二代，演藝圈大咖對於財產分配的方式也是各有妙招，武打巨星成龍估計有478億元財產，不過他透露不會全部給兒子房祖名，而是透過成立基金會的方式讓他按月拿生活費過活。

成龍拒全給獨子　巨星財產分配掀討論

成龍的資產換算新台幣高達約478億元，但他多次表明不會全給兒子房祖名，而是成立基金會讓對方按月領取生活費，希望孩子能學會自立；李連杰身家約89億元，財產全交由妻子利智打理，未來再由孩子們繼承；周潤發則與妻子因為沒有後代，因此兩人達成共識，56億元資產未來將全數捐給公益基金會回饋社會。

▲成龍不當「爛片之王」了！《捕風追影》票房飆34億　他感動吐心聲（圖／微博＠電影捕風追影）
▲成龍（如圖）雖然擁有478億財產，不過他沒有要讓兒子房祖名繼承所有。
周潤發無子56億全捐出　財富流向大不同

此外，劉嘉玲因膝下無子，傳出將把約34億元家產留給侄子劉兆恩；吳宗憲則公開表示，財產只會留5%給孩子，其餘另有安排；徐乃麟對子女也是相當慷慨，不僅花300萬元為兒子辦婚禮，過去在兒子股票賠錢時也出手提供百萬資助。

綜藝天王胡瓜名下不動產估計市值約6億元，早已分配給女兒小禎與兒子胡釋安；「綜藝大哥大」張菲身家傳出大概10億元，他曾包下百萬紅包獎勵媳婦翁馨儀生子，雖沒有公開透露遺產使用方式，不過外界推測財產將全數留給子女。

從孫芸芸女兒的名媛人生，到成龍、周潤發等巨星對財富的不同選擇，不難看出即便同樣坐擁鉅額資產，對「留給下一代多少」的答案卻沒有標準公式。如何在財富、責任與價值觀之間取得平衡，也成為這些名人家族最受外界關注的課題。

