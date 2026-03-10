我是廣告 請繼續往下閱讀

WBC經典賽C組預賽告一段落，日本隊最終以4戰全勝之姿闖進複賽，打線方面4場比賽掃出37安、7轟、攻下34分，全隊竟有7人OPS（On-base Plus Slugging，整體攻擊指數）破1，但攤開比賽內容，打線攻擊表現並不穩定，面對中華隊、捷克曾單局攻下10分、9分，2場卻合計有12局是一分未得狀況，「無預警集體熄火」狀況，也成為日本挑戰衛冕路上的最大隱憂。日本隊開幕戰首戰抱著復仇12強決心，提前7局13：0擊敗中華隊，其中第2局一舉打了10人次攻下10分大局、第3局再奪3分之外，其餘5局皆1分未得，本場面對捷克更明顯，儘管帳面上9：0大勝，但其實是靠著8局下捷克投手群氣力放盡才展開大局，實際上前7局都未得分。日本隊本屆豪組8位大聯盟球星坐鎮的陣容，其中打者端有大谷翔平、村上宗隆、吉田正尚、岡本和真與鈴木誠也等5位MLB級巨砲，但面對中華隊時在前半段打線爆發情況下，中段卻意外遭到仍是軟銀鷹育成球員的張峻瑋封鎖2.2局無得分，本場面對捷克雙先發薩托里亞（Ondrej Satoria）、柯瓦拉（Michal Kovala），前七局也毫無建樹。至於面對澳洲一戰，日本同樣在前6局，遭到澳洲4位投手封鎖一分未得，開路先鋒大谷翔平更罕見3打數0安打，打線不穩定的攻擊表現，來到複賽後面臨多明尼加等隊，搬出具有更強大球威的投手群之後，能否及時調整，成為日本挑戰衛冕的最大關鍵之一。相比攻擊表現波動嚴重的打擊，投手端依舊是日本最安心的一塊，預賽4戰兩度完封對手、總計34局僅失掉8分自責分，團隊投手防禦率2.11，4大先發中，僅有菊池雄星對韓國丟分，其餘山本由伸、菅野智之與高橋宏斗合計11.2局零失分，狀況相對穩定。