2026世界棒球經典賽（WBC）C組預賽最終戰，今（10）日在東京巨蛋上演了一場超越勝負的感人對決。儘管日本代表隊最終以 9：0 完封捷克、以全勝之姿挺進八強，但全場焦點卻是即將退役的捷克先發投手薩托利亞（Ondrej Satoria）。他憑藉幻惑魔球鎖死日本超強打線，賽後他在雙方致意過後仍停留在場上、眼眶泛紅看著全場的球迷，讓總數超過4萬名的觀眾深受感動，全場爆發雷鳴般的掌聲與歡呼。薩托利亞今日扛起捷克隊預賽最終戰的先發重任。面對由森下翔太、佐藤輝明、岡本和真、吉田正尚等重砲組成的日本明星隊，薩托利亞僅憑藉著120公里出頭的直球，搭配速差極大的「魔球」變速球以及曲球，展現絕佳的控球藝術。第一局雖被佐藤輝明敲出二壘安打，但他隨後讓吉田正尚擊出飛球出局，力保不失分。二局起薩托利亞手感發燙，先後以變速球讓岡本和真、周東佑京、牧原大成大吃苦頭並領到三振。即便四局下面臨一、三壘有人的失分危機，他仍冷靜地讓周東佑京擊出內野滾地球，化解危機後薩托利亞在投手丘上激動怒吼，展現強烈鬥志。一直到4局結束，薩托利亞被敲出5安，卻沒掉任何1分，還飆出3K。最終因為65球的球數限制，薩托利亞在5局解決森下翔太後被換下場。他在本場比賽主投4.2局、0失分還飆出3K，5局結束雙方還是0：0平手。薩托利亞順利完成他國家隊生涯的最後一舞後，接受全場球迷的歡呼與掌聲走回休息室，鏡頭中清晰可見他的眼眶也忍不住泛紅。捷克接手的牛棚投手同樣表現優異，讓日本隊在前7局一分未得，根據現場球迷在社群上透露，現場甚至播放起「突破僵局制」的規則。直到8局下，日本隊才趁著捷克守備失誤，加上連續保送後，靠著周東佑京的3分砲與村上宗隆的滿貫全壘打，單局狂灌9分帶走勝利。當最後一名打者出局，場內並未因分差拉開而冷場。捷克全隊隊員走出休息室，在三壘線前整齊列隊，與一壘線上的日本隊同時脫帽向現場球迷鞠躬致意。當隊友都回到休息室時，薩托利亞看起來相當不捨，停留在場上、眼眶泛紅看著全場的球迷，讓總數超過4萬名的觀眾深受感動，全場爆發雷鳴般的掌聲與歡呼。薩托利亞更在賽後與高橋宏斗、宮城大彌擁抱，英雄惜英雄的畫面被大螢幕捕捉，讓許多球迷直呼：「太感人了！！」、「太催淚了」、「謝謝你熱愛棒球，也謝謝捷克國家隊，你們都很棒。」、「不愧是三振大谷的男人。」薩托利亞在走回休息室時，被現場震撼的歡呼聲觸動，忍不住伸手拭去眼角的淚水，並對著轉播鏡頭用日文大喊：「謝謝！」值得一提的是，薩托利亞在2023年經典賽曾因3球三振大谷翔平一戰成名，讓許多球迷在賽前就開始期待兩人的對決。可惜在薩托利亞國家隊生涯的最後一舞，大谷翔平未能先發上場，這讓許多網友感到十分可惜，紛紛表示：「希望大谷賽後能和他合照或給他抱抱」、「好可惜沒再看到兩個人的對決。」