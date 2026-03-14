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▲田曦薇素顏上節目。（圖／翻攝自微博）

田曦薇在《逐玉》中演活殺豬娘子「樊長玉」，因意外救下重傷的侯爺「謝征」張凌赫，兩人譜出一段格差戀。田曦薇一雙水靈靈的大眼，笑起來還有梨渦和小虎牙，被封為最美古裝劇女神。不過有人挖出田曦薇剛出道時，在《錦繡南歌》中的扮相，大餅臉和高額頭，完全看不出來是同一人。田曦薇曾在《錦繡南歌》中飾演配角「陸婉」，雖然戲份不多，但個性純樸、甜美的陸婉仍備受觀眾喜愛，只是現在回頭看，當年的田曦薇因為造型的關係，露出大半個額頭，妝容也不像現在這樣濃厚，一張大餅臉完全認不出是同一個人。事實上，這不是田曦薇第一次被說整容，她參加綜藝節目一大早起床素顏直接出鏡，連底妝、眉毛都沒化，個性非常大剌剌，也把觀眾嚇了一跳，不少人說，「第一次感受到妝容的重要」、「這差距太嚇人了」、「鬆弛感真的愛了」。田曦薇此次在《逐玉》中不僅是殺豬娘子，還武功高強，意外救下落難的張凌赫，為了保住宅子上演假入贅，沒想到卻動了真情，不過張凌赫最終仍是要離開，回到朝廷，臨走前兩人死鴨子嘴硬，不願說出對彼此的心意，張凌赫氣不過直接把田曦薇抓過來猛親，甜度破表。