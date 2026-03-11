我是廣告 請繼續往下閱讀

Julia退出中信Passion Sisters！含淚當陳晨威後盾

▲Julia（如圖）陪伴陳晨威比完經典賽，體貼地喊話對方：「一直陪伴你 、鼓勵你，你是我的驕傲，以你為榮！」（圖／翻攝自Julia啾啾IG）

▲陳晨威（如圖）與Julia剛新婚、宣布懷孕，小倆口幸福洋溢。（圖／記者葉政勳攝）

中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」成員啾啾（Julia）今（11）日缺席新球季陣容發布會，稍早透過VCR影片宣布退出球團，「去年就有生涯規劃，很珍惜跟大家一起，有很大一部分，是因為大家留下美好時光，很多時候因為有妳們回憶特別珍貴，謝謝妳們陪伴我的青春棒球時光！」值得注意的是，Julia先前為老公陳晨威參與經典賽大力應援，喊話：「一直陪伴你 、鼓勵你，你是我的驕傲，以你為榮！」Julia去年12月與陳晨威結婚，今年1月宣布懷孕，喜上加喜，今稍早宣告新球季離開「Passion Sisters」，熱淚盈眶表示：「去年就有生涯規劃，很珍惜跟大家一起，有很大一部分，是因為大家留下美好時光，很多時候因為有妳們回憶特別珍貴，謝謝妳們陪伴我的青春棒球時光」，承諾未來會持續在球場邊出現，心永遠不離棒球。Julia也分享，陳晨威比完經典賽後，當晚回到房間，自己抱著對方時，陳晨威忍不住落淚，「我知道那是感動，也是壓力的釋放，真的辛苦了老公」，體貼地大力喊話：「 一直陪伴你 、鼓勵你，你是我的驕傲，以你為榮！」與陳晨威的情感堅毅無比，讓人看得心暖暖。Julia更形容親臨賽事現場的觀後感，「感動到想哭好幾次，每一次唱國歌、每一次全場吶喊，都讓人感受大家的心緊緊連在一起，只希望能成為球員最強的後盾，真的不能只有在贏球的時候愛他們」，喊話不只要當陳晨威的最大支柱，也要當台灣棒球好手們的後援會粉絲。