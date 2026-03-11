女星小S（徐熙娣）和老公許雅鈞（Mike）已結婚20年，但許雅鈞仍經常有花邊新聞傳出，甚至還曾捲入私生子疑雲。不過這些流言蜚語都不影響他和小S的感情，唯一讓小S苦惱的是，她生完第3胎後，曾長達10、11年間和許雅鈞過著無性生活；當時小S坦言自己有跟許雅鈞提議，他們要不要採開放式關係，唯一底線是：「只要（老公）不要再有一個小孩」，她就能接受，超直白發言嚇壞觀眾。
小S生完3胎自爆 和許雅鈞11年無性生活
小S過去曾多次在自己主持的節目《小姐不熙娣》談到她與許雅鈞的感情，更口無遮攔地自爆，「進入婚姻一開始很幸福，大概生到第3個孩子之後，將近有10、11年的時間老公沒有碰我，我覺得我下面不知道是什麼東西！」她甚至跟潘若迪開玩笑說自己因為無性生活，女性荷爾蒙降低，導致每3天就要刮一次鬍子，喉結都快長出來了，讓現場眾人笑翻。
小S願接受開放式關係：不要再多一個小孩都OK
除此之外，小S也直言她完全可以接受和許雅鈞採「開放式關係」，而且她的底線很簡單，「只要（老公）不要再有一個小孩都OK」。這句話小S說得大方，但聽起來似乎有弦外之音，畢竟許雅鈞2022年曾爆出私生子風波，此後提小孩的話題都顯得格外敏感。
不過小S當時也表示，她每次和許雅鈞都溝通失敗，因為許雅鈞太愛她了，根本不接受開放式關係的提議，還會反問她：「妳怎麼會有這種想法」，話裡話外都像是在曬恩愛，因此也有許多觀眾認為，小S只是愛做效果、愛開玩笑罷了，與許雅鈞的婚姻應該沒有瓶頸。過去她也曾多次幫許雅鈞澄清摟妹、上酒店的爭議，強調許雅鈞只是比較愛交朋友、愛熱鬧而已。
許雅鈞私生子風波傳多年 夫妻倆懶理造謠
關於許雅鈞私生子風波，源於當時一名微博網友的爆料，他稱許雅鈞和名叫Ruby的正妹往來密切，Ruby 2019年生下小孩時才23歲，小孩3歲後被許雅鈞帶回許家認祖歸宗，代表此事許雅鈞的父母也知情。但這份爆料除了幾張照片以及截圖外，並沒有強而有力的證據，因此當時許雅鈞、小S都選擇不正面回應，不想隨之起舞。
