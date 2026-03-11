我是廣告 請繼續往下閱讀

▲小S曾在節目上坦言，自己生完3胎後，和許雅鈞將近11年無性生活。（圖／小姐不熙娣YouTube）

▲小S說自己可以接受和老公開放性關係，只要不要再多一個小孩，她都OK。（圖／小姐不熙娣YouTube）

▲小S（左）和許雅鈞（右）感情其實很甜蜜，婚姻長跑20年了。（圖／資料照）

女星小S（徐熙娣）和老公許雅鈞（Mike）已結婚20年，但許雅鈞仍經常有花邊新聞傳出，甚至還曾捲入私生子疑雲。不過這些流言蜚語都不影響他和小S的感情，唯一讓小S苦惱的是，她生完第3胎後，曾長達10、11年間和許雅鈞過著無性生活；當時小S坦言自己有跟許雅鈞提議，他們要不要採開放式關係，唯一底線是：「只要（老公）不要再有一個小孩」，她就能接受，超直白發言嚇壞觀眾。小S過去曾多次在自己主持的節目《小姐不熙娣》談到她與許雅鈞的感情，更口無遮攔地自爆，「」她甚至跟潘若迪開玩笑說自己因為無性生活，女性荷爾蒙降低，導致每3天就要刮一次鬍子，喉結都快長出來了，讓現場眾人笑翻。除此之外，這句話小S說得大方，但聽起來似乎有弦外之音，畢竟許雅鈞2022年曾爆出私生子風波，此後提小孩的話題都顯得格外敏感。不過小S當時也表示，她每次和許雅鈞都溝通失敗，，話裡話外都像是在曬恩愛，因此也有許多觀眾認為，小S只是愛做效果、愛開玩笑罷了，與許雅鈞的婚姻應該沒有瓶頸。過去她也曾多次幫許雅鈞澄清摟妹、上酒店的爭議，強調許雅鈞只是比較愛交朋友、愛熱鬧而已。關於許雅鈞私生子風波，源於當時一名微博網友的爆料，他稱許雅鈞和名叫Ruby的正妹往來密切，Ruby 2019年生下小孩時才23歲，小孩3歲後被許雅鈞帶回許家認祖歸宗，代表此事許雅鈞的父母也知情。但這份爆料除了幾張照片以及截圖外，並沒有強而有力的證據，因此當時許雅鈞、小S都選擇不正面回應，不想隨之起舞。