藝人小S（徐熙娣）的老公許雅鈞今（11）日被爆公開大S（徐熙媛）的出殯照私約女粉絲，稍早本人駁斥謠言，並不在意外界的紛擾與毀謗，引發外界熱議，對此，見狀女婿陷入風波，S媽（黃春梅）出面護航，火大怒罵：「Mike不可能在傷心的時刻還po照片給不明的人，是不明人士造謠抹黑，心術不正的人在人家傷口上灑鹽，非常可惡！」直呼許雅鈞正派又善良，流言可畏，相當憤怒。
S媽73字護航許雅鈞！火大揭私訊內幕
許雅鈞今被爆出與女粉絲私訊對話，雙方關係引發外界揣測，S媽稍早發聲護航男方：「Mike不可能在傷心的時刻還po照片給不明的人，是不明人士造謠抹黑，心術不正的人，在人家傷口上灑鹽非常可惡！」
S媽強調，許雅鈞被抹黑爆料，根本是莫須有罪名，「心術不正的人太多了，Mike是很正派的人，而且他又善良，容易被利用」，喊話外界別隨之起舞，完全相信小S與許雅鈞的感情，相處完全沒有問題。
許雅鈞與女粉私訊對話流出？內容驚人
回顧事件始末，據《鏡週刊》報導，許雅鈞與該女粉絲的互動會曝光是因為女粉絲在收到大S的出殯照後，將自己與許雅鈞的對話截圖放到ASOS粉絲群組討論，一方面是想炫耀，一方面也是想請別人鑑定真偽，沒想到此舉讓許雅鈞花心行為流出，讓許雅鈞氣憤不已，怒罵女粉絲：「妳完全不可靠，拉黑了！」
而許雅鈞與女粉絲的對話內容相當主動，當他得知女粉絲是在北京攻讀法律的台北人後，就約對方回台時一起吃飯，或是他去北京再去找女粉絲；許雅鈞還表示自己的妹妹與媽媽都是律師，想藉此拉近與女粉絲的關係，女粉絲當時興奮回覆：「我感覺像做夢一樣，追星追到姐姐的老公主動留言了。」內容驚人。
🔺許雅鈞聲明
我光明正大由衷感謝每一位守護大S的粉絲。
我知道他們這段路走來充滿艱辛與不易，正因如此，大S更需要每一位深愛她的人並肩同行、給予溫暖。
至於外界的紛擾與毀謗，我並不在意，因為我是誠心感謝所有愛熙媛的粉絲，不管他們是誰、身在何方。
