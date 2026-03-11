我是廣告 請繼續往下閱讀

衛福部食藥署今（11）日公布，最新市售蔬果農產品殘留監測結果，抽驗572件、有22件農產品不符規定。包括網購平台「富邦媒體科技股份有限公司」的芥蘭菜，農藥亞滅培和益達胺超出限量標準；另外，家福股份有限公司、全聯、錢都分公司或分店等，也有農藥超標情況。食藥署及地方衛生局共同執行「114年度市售蔬果農產品農藥殘留監測計畫」，共計抽驗572件，其中不符規定農產品22件移請農政單位處辦，6件依照食安法裁處18萬元；4件地方政府衛生局處辦中。食藥署南區管理中心主任魏任廷說明，「富邦媒體科技股份有限公司」網購平台的「芥藍菜」，農藥亞滅培和益達胺超出限量標準，目前由衛生局溯源中。愛買基隆店「青蔥-履歷青蔥200g」則含不得檢出的農藥賽氟滅。家福股份有限公司埔里分公司的「九層塔」，歐西比、達滅芬超標。錢都日式涮涮鍋是市民大道店的白蘿蔔，有農藥賽速安超標。食藥署建議，民眾選購蔬菜水果時，除了選擇當季蔬果外，可挑選具有機、產銷履歷及CAS優良農產品等標章農產品或信譽良好商家，以提升農產品食用安全。此外，蔬菜清洗時，建議以流動清水先浸泡再沖洗，再截切；水果則以水沖洗後，再去皮食用。