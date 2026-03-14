Netflix最新韓劇《訂閱男友》開播後迅速引爆話題！除了超新穎的「訂閱戀愛」設定，女主角還是BLACKPINK門面擔當Jisoo（金智秀）。從全球頂流偶像到實力派演員，31歲的Jisoo身上藏著許多讓人驚訝的小故事，包含她有貴族血統、身價被估算高達9.2億台幣，還在《訂閱男友》中一次戀愛9大男神！《NOWNEWS今日新聞》將透過本文，帶各位認識這位「人間迪奧」。
1. Jisoo戲裡是疲憊社畜 戲外竟是「真·皇族後代」
在《訂閱男友》中，Jisoo飾演的「徐未來」是一位被現實壓得喘不過氣的網路漫畫製作人。但在真實生活中，Jisoo的家世背景大有來頭，本名金智秀的她，姓氏屬於「慶州金氏」，在韓國歷史中這可是新羅王朝的皇室後裔。雖然這已是古代家譜，但Jisoo舉手投足間流露出的優雅與貴氣，真的很有「現代貴族」的氣質。
2. 身價飆破9.2億！Jisoo入列最有錢女偶像前10名
而Jisoo作為紅遍全球的BLACKPINK成員，身價也在出道後水漲船高，英國媒體《The Nubia Magazine》2024年曾公布「最有錢韓國女偶像 TOP 10」調查排行榜，Jisoo以高達2900萬美元（約 9.2 億台幣）的淨資產位居第6名，是BLACKPINK 4名成員中，排行最前面的，這除了歸功於她的演藝收入，還有一大部分進帳是國際精品的代言費。
被封為「人間迪奧」的她，不僅是Dior服飾與美妝的全球代言人，Dior創意總監Maria Grazia Chiuri更曾親口證實：「Jisoo就是Dior的靈感謬思。」有了Dior的背書，各大品牌也紛紛搶跟Jisoo合作，她目前手握Dyson、Alo Yoga、Self-Portrait及Tommy Hilfiger等超過10個國際品牌合約，橫跨精品、運動與科技產業，2026年的身價應該已經遠超2年前的2900萬美元了。
3. Jisoo只交往過安普賢 《訂閱男友》突一口氣約會9男神
在最新韓劇《訂閱男友》中，Jisoo挑戰「多線戀情」，透過虛擬裝置體驗了和9位男神等級的約會對象互動，名單一字排開，超級耀眼，有李洙赫飾演財閥型霸總、李宰旭飾演的溫柔醫師，還有徐仁國飾演的理想男孩，讓Jisoo選得眼花撩亂，其餘約會名單還包含徐康俊、朴宰範、金永大、李賢旭、李相二、邕聖祐，各有不同特色。
至於Jisoo現實生活中的戀愛對象，則是男演員安普賢。兩人在2023年8月被韓國狗仔巨頭《Dispatch》爆出戀愛消息，當時雙方經紀公司爽快承認，但沒想到這段戀情見光死，2個月過後就因聚少離多、行程忙碌而分手。這也成了Jisoo唯一公開過的一段青澀戀情。
4. 曾被親戚嘲笑長得醜！Jisoo從小猴子逆襲成女團神顏
而Jisoo作為連續多年入列「全球百大最美臉孔」的偶像，外界很難想像，她小時候竟然對自己的外貌極度沒信心。Jisoo曾在紀錄片中自爆，因為哥哥、姊姊都長得很好看，相較之下，童年時期的她又黑又瘦，加上有一對顯眼的「招風耳」，曾被親戚開玩笑說是「撿來的」，甚至被叫「小猴子」，因此她從不覺得自己是特別好看的女生，直到出道後在粉絲一句句的誇讚中，Jisoo才重建自信。
5. Jisoo興趣與外貌超反差 愛打電動還學過跆拳
作為女團成員、頂級女偶像的Jisoo，還有極罕見的興趣反差，比起化妝、打扮、逛街血拼，休假時的Jisoo其實是不折不扣的電玩宅女，她曾透露自己非常愛玩遊戲，喜歡《跑跑卡丁車》、《鬥陣特攻》、《動物森友會》，玩通宵也沒關係。而外表溫柔的Jisoo也十分熱愛運動，學過跆拳道、直排輪，甚至有段時間愛打籃球，這種能動能靜的風格反差，讓Jisoo被形容是「四次元少女」，反而成為Jisoo圈粉的關鍵。
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在《訂閱男友》中，Jisoo飾演的「徐未來」是一位被現實壓得喘不過氣的網路漫畫製作人。但在真實生活中，Jisoo的家世背景大有來頭，本名金智秀的她，姓氏屬於「慶州金氏」，在韓國歷史中這可是新羅王朝的皇室後裔。雖然這已是古代家譜，但Jisoo舉手投足間流露出的優雅與貴氣，真的很有「現代貴族」的氣質。
而Jisoo作為紅遍全球的BLACKPINK成員，身價也在出道後水漲船高，英國媒體《The Nubia Magazine》2024年曾公布「最有錢韓國女偶像 TOP 10」調查排行榜，Jisoo以高達2900萬美元（約 9.2 億台幣）的淨資產位居第6名，是BLACKPINK 4名成員中，排行最前面的，這除了歸功於她的演藝收入，還有一大部分進帳是國際精品的代言費。
被封為「人間迪奧」的她，不僅是Dior服飾與美妝的全球代言人，Dior創意總監Maria Grazia Chiuri更曾親口證實：「Jisoo就是Dior的靈感謬思。」有了Dior的背書，各大品牌也紛紛搶跟Jisoo合作，她目前手握Dyson、Alo Yoga、Self-Portrait及Tommy Hilfiger等超過10個國際品牌合約，橫跨精品、運動與科技產業，2026年的身價應該已經遠超2年前的2900萬美元了。
3. Jisoo只交往過安普賢 《訂閱男友》突一口氣約會9男神
在最新韓劇《訂閱男友》中，Jisoo挑戰「多線戀情」，透過虛擬裝置體驗了和9位男神等級的約會對象互動，名單一字排開，超級耀眼，有李洙赫飾演財閥型霸總、李宰旭飾演的溫柔醫師，還有徐仁國飾演的理想男孩，讓Jisoo選得眼花撩亂，其餘約會名單還包含徐康俊、朴宰範、金永大、李賢旭、李相二、邕聖祐，各有不同特色。
至於Jisoo現實生活中的戀愛對象，則是男演員安普賢。兩人在2023年8月被韓國狗仔巨頭《Dispatch》爆出戀愛消息，當時雙方經紀公司爽快承認，但沒想到這段戀情見光死，2個月過後就因聚少離多、行程忙碌而分手。這也成了Jisoo唯一公開過的一段青澀戀情。
而Jisoo作為連續多年入列「全球百大最美臉孔」的偶像，外界很難想像，她小時候竟然對自己的外貌極度沒信心。Jisoo曾在紀錄片中自爆，因為哥哥、姊姊都長得很好看，相較之下，童年時期的她又黑又瘦，加上有一對顯眼的「招風耳」，曾被親戚開玩笑說是「撿來的」，甚至被叫「小猴子」，因此她從不覺得自己是特別好看的女生，直到出道後在粉絲一句句的誇讚中，Jisoo才重建自信。
5. Jisoo興趣與外貌超反差 愛打電動還學過跆拳
作為女團成員、頂級女偶像的Jisoo，還有極罕見的興趣反差，比起化妝、打扮、逛街血拼，休假時的Jisoo其實是不折不扣的電玩宅女，她曾透露自己非常愛玩遊戲，喜歡《跑跑卡丁車》、《鬥陣特攻》、《動物森友會》，玩通宵也沒關係。而外表溫柔的Jisoo也十分熱愛運動，學過跆拳道、直排輪，甚至有段時間愛打籃球，這種能動能靜的風格反差，讓Jisoo被形容是「四次元少女」，反而成為Jisoo圈粉的關鍵。