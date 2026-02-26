Netflix推出全新韓國浪漫喜劇影集《訂閱男友》，今（26）
早於首爾舉辦上線記者會， 影集將於3月6日在Netflix上線。現場星光熠熠，主演Jisoo智秀、徐仁國與導演金政植皆盛裝出席， Jisoo智秀身穿可愛澎澎裙， 徐仁國身穿黑色西裝俐落有型。徐仁國還特別準備很多拍照的動作， 光是拍照環節就讓現場媒體直呼：「已經在談戀愛了吧！」
Jisoo自認是宅女 身在家中可上網訂閱男友
Jisoo在劇中飾演網漫製作人徐未來，是一個工作狂，
但卻也卻非常重視生活平衡。 徐未來在現實生活中在感情方面不太順遂，決定把戀愛暫時放一旁，卻因一款虛擬戀愛裝置「訂閱男友」，重新打開心房。 只要戴上裝置，就能瞬間進入不同戀愛宇宙，可以是校園愛戀、 可以是辦公室的曖昧戀情，甚至還有驚險刺激的飛機情境橋段， 每一次登入，都是全新心動體驗。
Jisoo表示：「
當初看到劇本時就被設定，虛擬實境這件事其實沒有那麼遙遠， 反而很貼近我們這個世代。徐未來對改變的猶豫、對感情的防備， 我都能理解。」她笑說自己其實是宅女體質， 能待在家卻體驗不同世界：「老實說， 我有點羨慕徐未來可以登入這樣的戀愛世界。 也希望觀眾能在徐未來的身上看到屬於自己的影子。」
徐仁國和Jisoo劇中是歡喜冤家！火花燒到觀眾心臟
徐仁國飾演的朴慶南，是網漫公司王牌製作人，
也是徐未來的頭號職場對手。能力滿點、氣場強大，卻是典型的外冷內熱。兩人從針鋒相對開始，上演標準敵人變戀人路線， 曖昧火花一路燒到觀眾心臟。徐仁國表示：「一開始是歡喜冤家， 但慢慢會看到彼此更真實的一面。」被主持人封為浪漫劇保證的他，大力誇讚Jisoo：「她真的很可愛又幽默， 拍攝現場每天都在笑。」這段話也讓Jisoo莞爾一笑， 導演更爆料，徐仁國休息日也會主動到現場對戲，「 非常照顧Jisoo，是很溫暖的前輩。」
訂閱男友是否可以成真時？導演留給世界想像
導演金政植表示，劇中幾乎95%的戲份都由Jisoo主導，
她必須在現實與虛擬世界間來回切換，不同戀愛主題、 不同行業身份，每一次都像重新開始， 而且Jisoo很自然地切換各種情緒。「 她真的撐起整個宇宙設定。」導演金政植笑說， 甚至想聘她當副導演，因為她永遠帶著笑容、全力以赴， 且只要Jisoo在片場就會讓整個劇組的心情大好。
導演坦言，創作時他不只是拍一部戲，
而是把自己當成產品開發者思考：「 如果這個戀愛訂閱裝置真的上市，我要怎麼讓大家願意買單？」 從美術、CGI到音樂製作全面投入，就是為了打造一個「 未來可能真的出現」的戀愛世界。
《訂閱男友》影集資訊
⚠️以下涉及劇情爆雷，請斟酌閱讀
《訂閱男友》劇情簡介
故事圍繞著一款名為「訂閱男友」的虛擬戀愛裝置展開。只要戴上這款裝置，使用者就能瞬間登入不同的戀愛宇宙，體驗校園初戀、辦公室曖昧，甚至是驚險刺激的飛機情境等各式各樣的心動橋段。
女主角是一名在現實感情中受挫、決定專注於工作的網漫製作人。原本將戀愛暫時擱置的她，透過這款虛擬裝置重新打開了心房。與此同時，她與公司裡外冷內熱的死對頭王牌製作人，也在職場上演了一段從針鋒相對的歡喜冤家，一路擦出愛火、由敵人變戀人的高甜浪漫喜劇。
主要角色介紹
徐未來（Jisoo 智秀 飾演）
網漫製作人，是個不折不扣的工作狂，但也非常重視生活與工作的平衡。生活中的感情路不太順遂，因此決定將戀愛暫時擱置一旁，是個對改變感到猶豫、對感情帶有防備心的現代都會女孩。藉由「訂閱男友」裝置體驗了各種不同的虛擬戀愛世界後，她逐漸卸下心防，在現實與虛擬的切換中，重新找回心動的感覺。
朴慶南（徐仁國 飾演）
網漫公司的王牌製作人，同時也是徐未來的頭號職場競爭對手。工作能力滿點、自帶強大氣場，性格屬於標準的外冷內熱。初期與徐未來針鋒相對，但在相處過程中逐漸展露真實溫暖的一面，兩人之間的曖昧火花一路從職場延燒到彼此的心裡。
