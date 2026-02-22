我是廣告 請繼續往下閱讀

▲韓國男神李浚赫（如圖）和女星申惠善最新合作作品《莎拉的真偽人生》，是最新燒腦神劇，上線3天就衝到Netflix全球排行榜非英語類第3名。（圖／Netflix提供）

⚠️以下有劇情爆雷，請斟酌觀看

春節連假最後一天，如果不想面對開工的現實，強烈建議在收假前追一波最新燒腦神劇《莎拉的真偽人生》，由韓國女星申惠善與男神李浚赫攜手主演，結局可說是翻轉再翻轉，一上線便引爆追劇熱潮，自2月13日上線後3天，就創下380萬次觀看數，衝上Netflix全球Top 10非英語節目排行榜第3名。而且集數很短，只有8集，現在開始看，晚間9點前可以看完，剛好準備就寢，迎接明日開工。《莎拉的真偽人生》描述申惠善所飾演的「金莎拉」一角，因慾望和謊言，不斷變換身分，遊走在法律邊緣，但不看到最後一刻，不會知道到底莎拉是誰，就算看到最後一集，也會對莎拉最後所表述的身分存疑。申惠善在劇中變換身分，出現像是被附身一樣的狂飆演技，隨著李浚赫飾演的刑警追查不懈，劇情不斷打破觀眾預想，就連申惠善接受《朝鮮日報》訪問時都表示，當初就是因為對劇本的震撼結尾太過好奇，才毅然決定接下這個充滿挑戰的角色。劇中的金莎拉，是帶著「即使是贗品，也想成為頂級名牌」信念的謎樣女人。由於角色擁有多重性格和身分，且個人身世極度迷樣，申惠善在接受《朝鮮日報》時表示，「說實話，拍攝過程真的很難，難到我甚至有過『當初為什麼要答應接演讓自己受苦』的後悔念頭。」不過，雖然一度覺得吃不消，但在劇組的強力助攻下，申惠善成功詮釋充滿雙重性又帶有高度優雅形象的角色。她坦言，在20多歲時連一個名牌包都沒有，比起用昂貴的物品來包裝自己，她更希望能成為一個不需要靠名牌包撐氣場，而是一個提著平價包包、也能被人看見自身價值，看起來很有質感的人。♟️本劇由曾執導過《人性課外課》、《以吾之名》暗黑題材的金鎮民導自操刀。同時這也是申惠善與李浚赫自經典神劇《祕密森林》後的再度合體，兩人在小房間裡偵訊的對手戲和內心攻防戰，可說是火花四射，第一次看時完全無法預測雙方的下一步棋是怎麼走。♟️全劇共8集，每集40分鐘至90分鐘不等，每一集的標題包括無名女屍、金莎拉、睦佳熙、金恩才、蓓朵奧、無籍者、金美靜、莎拉的真偽人生，都和女主角錯綜複雜的多重身分緊密扣合，每一集看下來，都以為找到金莎拉的真實身分，但下一集又出現另一個剖析角度和不同的身分，實在燒腦。♟️高級時尚品牌「蓓朵奧」亞洲區分社長。在上流社會中擁有一定知名度，但實際背景不明。捲入一宗殺人事件後，過去經歷與多重身分逐漸被揭露。作為無籍者，她陸續化名「睦佳熙」、「荳兒」、「金恩才」、「金莎拉」、「金美靜」。首爾地方警察廳重案組組長。具備強烈的執著與極佳的觀察力，負責調查與金莎拉有關的命案。隨著調查的深入進行，他逐步揭開了對方隱藏在多重身分背後的驚人真相。首爾地方警察廳重案組刑警，與朴霧炅一同追查案件的熱血下屬。♟️三月百貨會長。擁有絕對權力並左右金融界，和藹笑容背後隱藏著冷靜敏銳的判斷力。極少信任他人，將所有人際關係視為交易，為保權位不擇手段。「唯一資本」的會長。為了接受金莎拉捐贈腎臟而與她假結婚，並為其提供了「金恩才」這個假身分。彩妝品牌「諾斯」代表，金莎拉的好友。身為暴發戶的她，因不被商界頂層1%認同而深感自卑。♟️與金莎拉有著複雜感情糾葛並捲入案件。曾為男公關，飽經風霜且內心空虛，為了唯一的摯愛金莎拉，甘願做出種種危險選擇。高仿皮包製作工人。假冒金莎拉身分。被金莎拉挖角到「蓓朵奧」任職，但最後遭到解僱。曾是禹孝恩的同事，之後兩人共同經營黃牛交易。她也是劇中第一個發現金莎拉屍體的關鍵人物。