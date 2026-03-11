不少人以為，年紀大了之後能睡到自然醒、睡得越久越養生，但醫師提醒，睡眠時間未必越長越好。高齡醫學醫師傅裕翔在臉書發文，引述一項最新大型研究指出，60歲以上長者的睡眠時數與慢性腎臟病風險呈現「U型關係」，也就是睡太少、睡太多都不好，其中以每天約睡7小時的族群，慢性腎臟病比例最低。
傅裕翔表示，這項今年刊登在《American Journal of Lifestyle Medicine》的研究，分析超過17萬名高齡者資料後發現，若以每天睡7小時作為基準，這組慢性腎臟病盛行率約5.3%，是所有組別中最低。相較之下，睡眠時間若低於5小時以下，慢性腎臟病風險增加約55%；若睡到9小時以上，風險也提高約41%。
他指出，更值得注意的是，就算把年齡、性別、肥胖、糖尿病、心血管疾病等因素納入調整後，這樣的關聯仍然存在，且不只出現在特定族群，不同性別、不同族群背景、不同BMI分組都看得到類似趨勢，顯示這並非單一族群現象，而是相對普遍的健康警訊。
至於背後可能原因，傅裕翔說，研究推測，若長期睡太少，可能導致交感神經過度活化、壓力荷爾蒙上升，連帶使發炎反應增加，進一步影響腎臟血流與過濾功能；反過來說，睡太久也未必代表身體修復得更好，反而可能反映睡眠品質不佳、活動量不足、發炎反應增加，甚至與血管僵硬度升高有關，最後同樣可能拖累腎功能。
不過他也強調，這類研究屬於觀察性分析，只能看出睡眠時數與慢性腎臟病之間存在關聯，還不能直接證明兩者具有因果關係。但在樣本數如此龐大的情況下，仍值得民眾提高警覺，特別是本身已有高血壓、糖尿病或其他慢性病的族群，若長期睡不到6小時，或經常超過9小時，恐怕不只是生活作息問題，也可能是身體正在釋出訊號。
傅裕翔也形容，睡眠就像煮飯時的火候，太小不行，太大也未必比較好，關鍵還是在於剛剛好。對高齡者來說，與其一味追求睡得久，不如更留意睡眠品質、作息規律與整體健康狀況。
我是廣告 請繼續往下閱讀
他指出，更值得注意的是，就算把年齡、性別、肥胖、糖尿病、心血管疾病等因素納入調整後，這樣的關聯仍然存在，且不只出現在特定族群，不同性別、不同族群背景、不同BMI分組都看得到類似趨勢，顯示這並非單一族群現象，而是相對普遍的健康警訊。
至於背後可能原因，傅裕翔說，研究推測，若長期睡太少，可能導致交感神經過度活化、壓力荷爾蒙上升，連帶使發炎反應增加，進一步影響腎臟血流與過濾功能；反過來說，睡太久也未必代表身體修復得更好，反而可能反映睡眠品質不佳、活動量不足、發炎反應增加，甚至與血管僵硬度升高有關，最後同樣可能拖累腎功能。
不過他也強調，這類研究屬於觀察性分析，只能看出睡眠時數與慢性腎臟病之間存在關聯，還不能直接證明兩者具有因果關係。但在樣本數如此龐大的情況下，仍值得民眾提高警覺，特別是本身已有高血壓、糖尿病或其他慢性病的族群，若長期睡不到6小時，或經常超過9小時，恐怕不只是生活作息問題，也可能是身體正在釋出訊號。
傅裕翔也形容，睡眠就像煮飯時的火候，太小不行，太大也未必比較好，關鍵還是在於剛剛好。對高齡者來說，與其一味追求睡得久，不如更留意睡眠品質、作息規律與整體健康狀況。