▲田曦薇（左）和張凌赫在線下活動中重現劇中名場面。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

由張凌赫、田曦薇領銜主演的古裝劇《逐玉》開播後隨即奪下愛奇藝國際版熱播榜冠軍，第9集中兩人的陳皮糖吻更成為全網熱議名場面，張凌赫對趴在自己身上的田曦薇溫柔說出「你現在想吃糖嗎？」甜度爆表。張凌赫、田曦薇於昨（11）晚出席線下宣傳活動，重現陳皮糖經典名場面，讓全場瞬間暴動，粉絲嗨翻直呼「宛如像辦了一場世紀婚禮。」《逐玉》描述屠夫之女「樊長玉」（田曦薇 飾）在雪地裡救回重傷的落難侯爺「謝征」（張凌赫 飾），一個是父母雙亡、獨力撐起家業的女子，另一個則是隱姓埋名、背負17年前血仇的落難將軍，命運讓兩人結成看似荒唐的入贅婚姻，卻在相互扶持與生死考驗中逐漸建立深厚情感。劇中，謝征與長玉因契約婚姻被迫同床共枕，氣氛微妙，長玉趴在謝征身上時，聞到他身上的陳皮糖味，好奇問「你吃陳皮糖了嗎？」謝征隨即低聲回應「你現在想吃嗎？」兩人在情感催化下輕吻彼此，性張力拉滿，而燭火搖曳與門外刺客逼近的緊張氛圍同時出現，使整段戲在甜蜜與危機之間形成鮮明對比，陳皮糖吻迅速在網路上引發熱議。拍攝這場戲時，張凌赫與田曦薇不斷反覆調整動作細節，張凌赫還引導田曦薇趴在自己身上，讓畫面看來更顯甜蜜，關鍵時刻再由田曦薇補上一吻，兩人透過細膩互動，打造出令人印象深刻的經典橋段。劇中一句「我殺豬養你」也成為觀眾熱議的經典台詞，田曦薇在訪談中解釋，這句話其實是樊長玉在當時生活裡能給出的最真誠承諾，也是她最直接的情感表白。昨出席線下活動時，田曦薇與張凌赫也以這段「我殺豬養你」重現一段情境劇。張凌赫手持DV以第一視角拍攝田曦薇，田曦薇表示要殺豬養張凌赫，而張凌赫則笑得曖昧走向田曦薇，反問「你殺豬養我，圖什麼？」田曦薇回答：「圖你好看啊」兩人臉越靠越近，幾乎貼在一起甜蜜互視，像是穿越到現代劇中的夫妻日常，高甜氛圍也讓現場尖叫聲此起彼落。愛奇藝開春戲劇《成何體統》、《逐玉》播出後熱度狂飆，愛奇藝台灣站宣布「唯有愛奇藝，給你好CP」活動起跑並特別規劃「追愛地圖」，3月16日起至3月31日止將於西門町以及LaLaport南港店3F設置戲劇打卡點，近距離欣賞張凌赫、田曦薇以及王楚然、丞磊兩對CP的身影，還有戲劇周邊好禮抽獎活動，邀請劇迷一起走進劇中世界。