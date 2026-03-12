我是廣告 請繼續往下閱讀

2026清明節是什麼時候、清明節連續假期放4天

▲兒童節是4月4日、清明節4月5日，清明連假共放4天。（圖／記者黃韻文攝）

2026年3月、4月掃墓吉日、吉時一次看！

▲2026清明節掃墓祭祖，拜拜時間吉日一次看。（圖／NOWNEWS社群中心製）

2026清明節掃墓祭祖禁忌、注意事項一次看！

清明節拜拜掃墓天氣預報！氣象專家：3月都適合

今年清明節掃墓選何時？3月周末天氣一次看：沒有颱風、降雨偏少

▲未來一周全台各地天氣以晴到多雲為主，僅東半部有時零星短暫雨。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

2026清明節拜拜要準備什麼？祭品、水果推薦清單

▲清明節習俗吃潤餅，南部掃墓祭祖供品也常會拜潤餅。（圖／記者葉盛耀攝）

2026清明節即將到來，今年清明節是4月5日（周日），政府公布的清明節連續假期（4月3日至4月6日）共放4天。由於清明連假掃墓人潮擠爆，許多家族會提前在3月挑吉日祭祖分流。，一文看懂熱門常見問題，幫助民眾提早安排掃墓行程，安心完成清明祭祖儀式。兒童節與清明節都是台灣的國定假日，不論是返鄉掃墓祭祖或是春季旅遊，都能好好利用這段清明連假規劃。由於清明節前後往往出現掃墓人潮與交通壅塞狀況，不少家庭會選擇提前在3月安排掃墓祭祖，避開連假尖峰。命理專家楊登嵙表示，現代人多半為先人選擇安置於靈骨塔，因此清明祭祖時通常不需要鋤草或補土。，避免天色變暗後才離開，除了天黑後視線較差不安全，同時陰氣也較重。若是戶外掃墓，楊登嵙提供2026年掃墓吉日，以「3月16日沖屬羊24歲、坐東向西不宜」來看，代表當天屬羊24歲的人不宜前往，或是墳墓坐東向西則宜改其他日期。◾3月16日，沖屬羊24歲，坐東向西不宜。◾3月18日，沖屬雞22歲，坐西向東不宜。◾3月21日，沖屬鼠19歲、79歲，坐北向南不宜。◾3月23日，沖屬虎17歲、77歲，坐南向北不宜。◾3月25日，沖屬龍15歲、75歲，坐北向南不宜。◾3月28日，沖屬羊12歲、72歲，坐東向西不宜。◾4月2日，沖屬鼠7歲、77歲，坐北向南不宜。◾4月3日，沖屬牛6歲、66歲，坐西向東不宜。◾4月4日，沖屬虎5歲、65歲，坐南向北不宜。◾4月5日，沖屬兔4歲、64歲，坐東向西不宜。◾4月8日，沖馬1歲、61歲，坐南向北不宜。◾4月11日，沖屬雞58歲，坐西向東不宜。墓地多位於偏遠或地勢起伏的地方，路面可能顛簸不平，孕婦行動不便、容易跌倒。民俗上也認為孕婦不宜接觸靈界場合，若要參加，有些人會以紅布包覆腹部作為象徵性保護。民俗觀念認為年紀較小的孩子體質敏感，加上墓地環境複雜、容易奔跑跌倒，因此多半建議避免帶7歲以下幼童掃墓；若要同行，需守規矩、注意安全，可配戴護身符。身體狀況較差或正在接受重大疾病治療的人，通常免疫力較低，傳統上建議不要前往墓地，以免影響身體狀況。剛康復的人體力尚未完全恢復，體質較虛弱，因此多半建議先休養，避免長時間在戶外奔波掃墓。剛完成手術的人需要靜養與保持傷口清潔，而墓地環境可能較潮濕或有細菌，為避免傷口感染，通常不建議去掃墓。命理專家楊登嵙補充，若因上述情況無法親自前往，家人可代為祭拜並向祖先稟告即可；若掃墓時感覺不對勁，可先到廟宇拜拜後再回家；或是掃墓返家後不舒服，也建議先多休息或到廟裡求淨符淨身。氣象專家賈新興表示，從最新長期預報觀察，台灣即將迎來一段相對穩定的天氣，、不會再有颱風影響的天氣，都很適合民眾規畫戶外活動。清明節掃墓祭祖時，民眾會準備供品表達對祖先的敬意，常見包括三牲或熟食、清香、酒或茶水、紙錢，以及各式點心、水果。現代家庭常簡化成3至5種水果搭配糕點，重點在心意。雞、豬肉、魚（由左至右擺放、頭尾朝內）北部常見紅龜粿、草仔粿、發糕，南部常加拜潤餅。白飯、湯品、6至12樣菜。常見吉祥菜有豆乾（大官、仕途順利）、高麗菜（高官、美麗）、韭菜（長久）、紅蛋（脫胎換骨）。酒3杯、茶3杯或清水3杯亦可。單數為吉（1、3、5種或顆），推薦祭祖水果例如蘋果（平安）、橘子柳丁（吉利添丁）、柿子（事事如意）、葡萄柚（保佑）、桃子（長壽）。禁忌水果則是香蕉、李子、梨子、鳳梨（台語音似「招你來旺」）、成串水果（厄運連串）、釋迦（外型似佛頭）。鮮花（菊花、百合）、紙錢、糖餅零食／罐頭，整理墓地用的清潔工具（掃把、抹布、鐮刀）。