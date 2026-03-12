我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李竺芯受到酸民嘲笑長得像熨斗、下巴又長，她自信表示，全家都是熨斗臉，很有特色，下巴長是長壽的代表。（圖／美國棉提供）

金曲歌后李竺芯即將在3月底舉辦全新演唱會，將她率性、直言不諱的「痟（瘋）」特質展露無遺。今（12）日她出席媒體餐敘，暢談體重增加後的變化，她表示，現在不再是38公斤的紙片人，適時地增重5公斤，讓她更喜歡現在自己的身形。她也表示，目前已經單身4年，過著凡事都自己來、十分自在的生活。身高151公分的李竺芯，過去曾因天生就瘦，加上飲食習慣，一度瘦到只剩38公斤，讓她穿無鋼圈內衣都會勒到肋骨痛，這也讓她養成在家不穿內衣的習慣。不過，她增加了5公斤，來到較為健康的45、46公斤，不僅對現在的體態相當滿意，更自豪地說：「我現在滿喜歡自己的大腿，是有肉可以合起來的那種。」李竺芯表示，除了下半身豐滿，上圍也跟著長肉。她說，最近穿回以前的內衣，走起路來上圍甚至有「ㄉㄨㄞ ㄉㄨㄞ」的晃動感。對於演唱會的服裝尺度，她預告會讓大家看到肉感，但也幽默掛保證：「為了不被北流罰錢，我一定會貼胸貼合法上陣，照顧大家的眼睛。」隨著金曲獎後的關注度變高，開始有酸民會討論李竺芯的外型。她表示，曾有網友指她鼻骨挺但臉太平，長得像「熨斗」，李竺芯聽了不僅沒走心，反而覺得很有道理，甚至在拍雜誌側臉照時自嘲是「最時尚的騰雲熨斗」，心裡還吐槽：「我們全家爸爸媽媽都是熨斗。」至於被指下巴太長，她也表示，「我很想回覆留言，下巴長其實是長壽的象徵啊！你看前總統李登輝90幾歲下巴也超長。」被問及目前的感情狀態，李竺芯坦言已經單身三、四年，現在多住在花蓮，與大自然、花草貓狗相處的時間遠比人類多，「我對人類沒什麼興趣。」她日前在社群分享一張90公斤的可靠肩膀照，結果居然是一隻台灣高山犬，是朋友的狗狗。雖然身邊沒有伴侶，但李竺芯一點也不害怕寂寞，她表示，平常會有很多事情可以做，會做瑜伽、超慢跑、重訓和彈鋼琴，一點也不無聊。此外，她也分享自己近年改用布衛生棉，透過親手清洗的過程，建立與自己身體更深層、親密的連結。對於即將到來的演唱會，李竺芯超有誠意。除了為平時傲嬌的媽媽安排妝髮，邀請她上台同樂外，她還為每位入場觀眾準備了刻有她名字的客製化木響板，讓大家能在台下一起手動打拍子。來賓的部分，傳奇鼓手黃瑞豐老師將加入演出，其他來賓待現場驚喜揭曉。除了別出心裁的木響板，李竺芯這次她特別和美國棉合作，推出台灣製的專屬T-shirt。在日常生活中，李竺芯本人也深受天然纖維吸引，極度享受那份安心的舒適感。美國棉期盼，透過這次與演唱會的跨界結合，能邀請更多人穿上這份「土地的溫度」，在聽見音樂本質的同時，也為守護地球投下堅定的一票。