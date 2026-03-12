7-11春節福袋買一送一來了！今明（12日、13日）兩天限定，所有品項皆有買一送一優惠，不過找到心儀的品項可先別急著結帳，記得可搭配7-11門市「滿額回饋」、「指定支付方式多省100元」，相當於每組福袋最多再多賺188元回饋，比半價更便宜，整理網友討論熱度最高的3款分別為行李箱、氣炸鍋、微波爐，實際查詢APP多數門市家電、行李箱也所剩無幾，若有看到現貨可抓緊優惠時機下手！
🟡7-11福袋買一送一！聰明結帳法多省百元
7-11春節福袋買一送一聰明結帳法來了！福袋可搭配門市滿額贈活動，包括今（12）日限定的，全店指定商品單筆結帳金額滿7-11元，加贈88點 OPENPOINT點數，點數1點可折抵1元消費，相當於額外獲得88元回饋，若是購買福袋沒滿799元，建議湊到799元。
若是購買1999元福袋的行李箱、微波爐更要注意了！除了滿額加贈88元點數外，一定要多拿個小商品，只要湊滿2000元，使用悠遊付錢包或綁定銀行帳戶消費，當月累計消費滿2000元加贈100元現金回饋券一份（數量有限，送完為止）。7-11福袋特價品項一文看懂。
🟡7-11福袋買一送一買哪款？三款商品搶最兇
7-11今年春節福袋超過百款，買一送一要選哪款最值得入手？FB臉書社團詢問度最高的分別為氣炸鍋、微波爐、行李箱。《NOWNEWS》實際至多間7-11詢問，家電多數已經沒有庫存，建議民眾想入手可先用APP先看各店庫存，以免白跑一趟。
先點進OPENPOINT APP中的「i地圖」，點選「福袋」選項，就可以看到各店開運福袋的庫存狀況，不過庫存仍依店內狀況為準。
