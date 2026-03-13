我是廣告 請繼續往下閱讀

▲劉亦菲（如圖）去年還被爆出與大18歲華為董座余承東曖昧，但兩人實際上只是互相關注微博罷了，私下根本沒約會。（圖／劉亦菲微博）

▲宋承憲（右）是劉亦菲（左）出道至今唯一承認過的男友，可惜兩人只交往2年多時間。（圖／宋承憲微博）

38歲女星劉亦菲有「神仙姐姐」的封號，不食人間煙火的高級美貌讓她的感情狀態格外令人關注，她過去曾和韓國男神宋承憲假戲真做交往2年時間，最後不敵遠距離、工作忙碌，在2017年底和平分手；去年則和華為高層余承東傳出烏龍緋聞，但雙方都否認。中國狗仔劉大錘昨（12）日則爆料，經過他的觀察，劉亦菲分手宋承憲後的這8年確實一直維持單身，90%休息時間都是跟媽媽待在一起，可見女神生活圈很單純。關鍵字「劉大錘聊劉亦菲感情狀況」昨晚開始衝上微博熱搜，只見劉大錘在直播時回答粉絲問題，有人提問：「劉亦菲跟宋承憲分手以後談過（戀愛）嗎？」劉大錘直言：「至少我們沒見過（其他對象）」。他說自己和經常跟拍劉亦菲的狗仔夥伴們都沒拍到她談戀愛的證據，且劉亦菲出門逛街時，身邊90%時間都是由媽媽陪伴，完全沒有任何戀愛跡象，由此可見她這8年應該一直都是單身。狗仔的推測曝光後，引發粉絲熱烈討論，認為劉亦菲如此絕世美女居然沒再遇到白馬王子，讓人意外。也有另一派粉絲認為，劉亦菲單身挺好的，至少不用天天被追問戀情、何時結婚，「對姐姐來說，世界上最幸福的事就是有錢+跟媽媽在一起」、「為什麼非得要有個男人呢，劉亦菲這狀態才是最好的」、「支持姐姐獨自美麗、繼續單身」。回顧劉亦菲與宋承憲的戀情，兩人2014年合作電影《第三種愛情》時相識，擦出愛的火花，隔年宋承憲就被拍到進出劉亦菲香閨，雙方因此承認交往，更曾一起高調參加綜藝節目宣傳電影。宋承憲甚至見過劉亦菲家長，雙方以結婚為前提在交往，可惜這段戀情最終還是因聚少離多、異國差異而分開。2018年1月時，宋承憲坦言他們已在2017年底和平分手，外界推測這可能與中國的限韓令也有關係，外界目光應該讓他們承受了不少壓力，加上兩人戀愛時都只能用英文溝通，語言間也存在隔閡。宋承憲自己也在節目上承認過，他是「逃避型戀人」，既嚮往婚姻又害怕失去，這種不安全感讓他經常逃避面對感情問題，這點也被外界解讀為分手原因之一，替這段郎才女貌的戀情感到可惜。