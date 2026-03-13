我是廣告 請繼續往下閱讀

▲醫師提醒，若長期打鼾、睡眠品質差或白天精神不濟，應及早接受評估。（圖／亞東醫院提供）

睡眠反覆缺氧 恐增加心血管疾病風險

許多人都以為「打呼代表睡得很熟」，其實可能是身體在發出健康警訊。有一名55歲患者長年睡覺打呼，太太發現個案「睡到一半突然沒呼吸」，白天也有停紅燈不小心睡著，血壓控制不理想等情況，就醫後確診為重度睡眠呼吸中止症。亞東醫院睡眠中心主任林倬漢提到，研究估計，全球約有9億多名成年人患有睡眠呼吸中止症（OSA），其中近一半屬於中度至重度患者。由於病患在睡眠中會反覆出現「呼吸暫停」與「血氧下降」的情形，等於一整晚經歷數十次甚至上百次的缺氧。不僅影響白天精神與注意力，更會增加高血壓、心臟病與中風等心血管疾病風險。林倬漢分享，一名55歲的患者長年睡覺打呼，太太常發現他「睡到一半突然沒有呼吸」。白天在辦公室經常精神不濟、頻頻打瞌睡，甚至開車停紅燈時也曾不小心睡著。而病患雖然規律服用降血壓藥物，血壓卻始終控制不理想。直到前往亞東醫院接受完整睡眠檢查後，才確診為「重度睡眠呼吸中止症」。林倬漢評估後，個案開始於夜間使用正壓呼吸器（CPAP）治療；約1個月後，不僅打鼾情形明顯改善，白天的疲倦感也逐漸減少，長期控制不佳的血壓也慢慢回到穩定狀態。睡眠呼吸中止症是因為睡眠時呼吸道暫時阻塞或狹窄，導致氣流受阻甚至短暫停止呼吸。林倬漢指出，這會讓血氧濃度反覆下降，身體為維持呼吸不斷被「喚醒」，長期下來不僅影響睡眠品質，也增加心臟與血管負擔。心臟血管內科醫師邱昱偉提到，長期反覆缺氧會導致血壓與心跳波動，增加高血壓、心律不整及心臟病的風險。醫師提醒，如果出現嚴重打鼾、白天嗜睡或血壓控制不佳等情形，應提高警覺，及早接受專業睡眠評估與治療。精神暨心身醫學部主任潘怡如說明，臨床上不少長期失眠的患者，同時合併睡眠呼吸中止症；若僅針對失眠症狀治療，忽略背後可能存在的呼吸中止問題，往往難以真正改善睡眠品質。當呼吸問題被妥善處理後，許多患者的睡眠狀況也會明顯改善。除了入睡困難或夜間頻繁醒來外，若「白天容易疲倦」、「注意力不集中」、「情緒起伏大」，甚至在「工作或開車時打瞌睡」，都應提高警覺，可能與睡眠呼吸中止有關。民眾可先進行睡眠自我評估，透過生活型態調整或適當醫療介入，多數人都能改善睡眠品質，降低健康風險。林倬漢在世提醒，良好的睡眠品質是維持健康的重要基礎。若長期出現打鼾、睡不好或白天精神不濟，建議及早尋求專業評估。透過生活型態調整，例如控制體重、避免睡前飲酒，或依醫師建議使用正壓呼吸器（CPAP）治療，多數患者都能明顯改善症狀，找回精神與生活品質。