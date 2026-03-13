連鎖牛排品牌「Texas Roadhouse德州鮮切牛排」也發動「2026 原塊力量 Uncut Power」計畫，新推出期間限定「原塊力量」能量補給餐，攜手能量飲料首選品牌Red Bull，並邀請知名營養師高敏敏配置機能菜單。3月17日起推出3款期間限定套餐720元起，完成任務還有優惠可以拿，最高可以免費吃價值破千的肋眼牛排一份。
「Texas Roadhouse德州鮮切牛排」表示，3月17日起將推出3款期間限定機能套餐，每套售價最低720元起，豪邁獻上12oz肋眼牛排，蛋白質含量高達75g至85g，火烤後的豐沛肉汁搭配馬鈴薯泥。
3款新套餐中，注重飲食與體態管理族群可享用「控脂健康餐」，以炭烤雞肉冰脆沙拉搭配烘烤馬鈴薯，低脂、高蛋白質同時富含膳食纖維；「營養平衡餐」則以嫩烤鮭魚排搭配季節時蔬，提供優質蛋白質，還有豐富的 Omega-3脂肪酸。
完成任務有獎勵 完成整月挑戰可免費吃肋眼牛排
Texas Roadhouse提到，為了響應 Red Bull「Zero Excuses 藉口歸 0 健身計劃」，只要掃描活動 QR Code 參與挑戰，完成階段性運動任務，即可獲得熱血豐盛獎勵。挑戰10天達標者，來店消費滿1200元即贈「炭烤雞肉冰脆沙拉與 Red Bull Zero」；挑戰20 天成功則可解鎖「嫩烤鮭魚排買一送一」驚喜；若完成整月特訓挑戰，點餐即贈價值破千元的「12oz 肋眼牛排與 Red Bull Zero」乙份。
八方雲集集團也推牛排 麵飯兩款同步上市
一直以鍋貼、麵點聞名的「八方雲集集團」則是推出全新旗艦商品「美國帶骨牛小排系列」，
由八方雲集與梁社漢排骨雙品牌同步上市，首度以高單價、 高規格美國牛小排食材切入高端排餐市場。
八方雲集提到，此次嚴選美國 USDA Choice 等級帶骨牛小排，該部位油花分布均勻、肉質細緻，
兼具肉香與口感層次，是高端牛排料理中極具代表性的精華部位。牛小排推出兩款產品，包含八方雲集推出「美國帶骨牛小排麵」，還有紅燒與清燉兩種湯頭選擇； 而梁社漢排骨品牌則推出「美國帶骨牛小排飯」， 以厚切牛小排搭配精燉原盅牛肉湯。
資料來源：Texas Roadhouse德州鮮切牛排、八方雲集
