國民黨原民立委鄭天財，被控自2020年起透過辦公室執行長張騰龍居介紹，讓業者掛名「立法委員鄭天財國會辦公室特助」，三年來收受9名業者的「供養金」共711萬元，去年兩人遭檢方依貪汙治罪條例、洗錢防制法等罪嫌起訴，並對鄭天財求刑10年以上徒刑。台北地方法院今天（13日）開庭傳訊張騰龍，而他也當庭認罪表示，親眼看過鄭天財在辦公室收業者的錢。法院今傳喚張騰龍出庭，張騰龍在庭上當庭認罪，他表示當時僅因立委鄭天財的一句話就答應提供帳戶，純粹是出於幫忙的心態，只要戶頭有款項入帳，他便會全數領出親手交給鄭天財，張騰龍強調，他一毛錢都沒貪，只怪自己不懂法律，懇求法官原諒。張騰龍在庭訊中表示，自己曾多次在鄭天財的國會辦公室內，親眼目睹對方收下業者裝在信封裡的現金「大概2到3次」；若鄭天財當時不在場，則由辦公室主任杜雯燕負責代收。回顧事件，檢調查出，鄭天財自2020年起涉嫌透過前辦公室執行長張騰龍與業者建立供養關係，收受賄款方式包括每月支付1萬至10萬元不等現金，總計36至151萬元不等，讓業者掛名辦公室「特助」，幫助排解各種行政與營運問題，例如協助派員參加關務署貨物APP實名認證、釐清建商被檢舉案件、處理海關貨物毀損陳情等。檢調指出，行賄的九名業者中，一人因已死亡依法不起訴，其餘八人則緩起訴2年，需支付公庫金額70萬元至200萬元不等，並接受法治教育課程。檢方強調，鄭天財長期收受廠商供養，形成特定利益團體利益交換，除損及公共利益，也助長立法權力被濫用的歪風，因此建請法院依《貪汙治罪條例》量處10年以上徒刑。