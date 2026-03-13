我是廣告 請繼續往下閱讀

▲梓梓突爆身體不適，還透露因藥物過敏而眼睛腫起來。（圖／梓梓IG@t40533）

34歲董梓甯（梓梓）為福爾摩沙夢想家啦啦隊Formosa Sexy隊長，擁有性感好身材的她還被稱為「台灣第一美胸」。而昨（13）日她在社群發布近距離拍攝的影片，精緻五官全入鏡，透露最近身體不適，還因為藥物過敏，眼睛腫起來，「看起來很像失戀大哭過」，讓粉絲都非常擔心。梓梓昨日在IG限時動態PO出近距離拍攝的影片，化著妝的精緻五官直接美翻大批粉絲。但她卻透露最近身體狀況不適，「藥物過敏的關係眼睛腫起來，看起來很像失戀大哭過，最近身體不太好，等下長這樣還請大家海涵」。雖然梓梓說自己眼睛腫起來，但在畫面中卻一點都看不出來，眼睛依然非常大，雙眼皮也很明顯。不過梓梓突然透露身體不太好，也讓許多粉絲都很擔心她的狀況。梓梓從2013年起加入中職Lamigo桃猿的LamiGirls，為第一代職棒啦啦隊成員，持續至2015年，2021年轉戰職籃，擔任台新夢想家的Formosa Sexy啦啦隊隊長兼總監至今，並負責編舞，帶領團隊每週推出新舞步，她也曾經回娘家樂天女孩擔任一日隊員，展現跨聯盟影響力。擁有魔鬼身材的梓梓，身高167公分，體重約45公斤，纖腰只有23吋，加上E罩杯上圍，被譽為「真人版娜美」、「赤木晴梓」，螞蟻腰和大長腿是最大亮點。梓梓的舞蹈風格性感自信，常穿短褲或大U領造型表演，IG粉絲逾96萬，人氣相當高。然而，去年三上悠亞加入Formosa Sexy啦啦隊，身為隊長的梓梓也非常照顧對方，不料梓梓卻因為站在三上悠亞旁邊，被一群拍三上悠亞的粉絲嗆「那個梓梓可以滾去一邊嗎」，還有人跟著附和說：「梓梓在旁邊真的輸」、「梓梓可以到旁邊去嗎？」對此，梓梓親自回應：「抱歉刺了你的眼，但因為悠亞不熟悉我們主場，所以這週是我負責帶著她，還請你們見諒」，展現出隊長風範與超高EQ。