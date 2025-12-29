三上悠亞上週末12/27、12/28首度以啦啦隊Formosa Sexy身分加入應援，兩天應援秀帶動票房熱潮，吸引大批粉絲進場支持。三上悠亞超強魅力掀起關注，不過站在她旁邊的隊長梓梓，賽後竟遭網友嗆「可以滾去一邊嗎」？對此梓梓本人留言解釋「因為悠亞不熟悉我們主場，所以這週是我負責帶著她」，三上悠亞也PO出合照，透露梓梓一直很細心地照顧她、保護她，呼籲網友說：「希望大家能多給隊長一些溫柔與理解。」坦言看到網友的惡意評論心裡很難過。
三上悠亞一舉一動都受到關注，粉絲們也紛紛拿起手機、相機猛拍，然而有網友PO出三上悠亞與梓梓同框的照片，寫道「那個梓梓可以滾去一邊嗎」，另外還有人跟著附和說：「梓梓在旁邊真的輸」、「梓梓可以到旁邊去嗎？」對此，梓梓親自回應：「抱歉刺了你的眼，但因為悠亞不熟悉我們主場，所以這週是我負責帶著她，還請你們見諒。」
三上悠亞揭私下暖舉 告白：特別感謝隊長梓梓
留言一出，除了許多粉絲替梓梓出氣、緩頰，三上悠亞也在IG限動上PO出與梓梓的合照，寫道「想特別感謝隊長梓梓」，透露第一天抵達台灣時，對方其實身體不太舒服，卻仍特地陪她練習，「不管是私底下，還是在球場上，她都一直很細心地照顧我、保護我」。
心疼梓梓挨罵 三上悠亞心疼發聲
三上悠亞直言，有梓梓在身邊讓她感到非常安心，並希望之後能繼續一起並肩努力、互相陪伴，而看到網友的惡意評論，三上悠亞坦言心裡非常難過，直呼：「希望大家能多給隊長一些溫柔與理解。」
三上悠亞加盟Formosa Sexy 應援首秀帶動票房熱潮
三上悠亞去年曾以一日成員身分現身，本季正式加盟夢想家啦啦隊Formosa Sexy，應援首秀帶動票房熱潮，一樓座位開賣即秒殺，大批粉絲湧入球場只為一睹女神風采。而三上悠亞也大方回應粉絲，除了帶來活力四射的舞蹈表演，走到場邊時不忘揮手、比愛心，展現親和力。
我是廣告 請繼續往下閱讀
留言一出，除了許多粉絲替梓梓出氣、緩頰，三上悠亞也在IG限動上PO出與梓梓的合照，寫道「想特別感謝隊長梓梓」，透露第一天抵達台灣時，對方其實身體不太舒服，卻仍特地陪她練習，「不管是私底下，還是在球場上，她都一直很細心地照顧我、保護我」。
三上悠亞直言，有梓梓在身邊讓她感到非常安心，並希望之後能繼續一起並肩努力、互相陪伴，而看到網友的惡意評論，三上悠亞坦言心裡非常難過，直呼：「希望大家能多給隊長一些溫柔與理解。」
三上悠亞加盟Formosa Sexy 應援首秀帶動票房熱潮
三上悠亞去年曾以一日成員身分現身，本季正式加盟夢想家啦啦隊Formosa Sexy，應援首秀帶動票房熱潮，一樓座位開賣即秒殺，大批粉絲湧入球場只為一睹女神風采。而三上悠亞也大方回應粉絲，除了帶來活力四射的舞蹈表演，走到場邊時不忘揮手、比愛心，展現親和力。