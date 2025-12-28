三上悠亞宣布加盟夢想家啦啦隊Formosa Sexy，昨日是她的首場應援秀，吸引許多粉絲買票進場，現場宛如三上悠亞的粉絲見面會。而三上悠亞也展現滿滿誠意，帶來近期超夯的撒嬌舞〈OVERDRIVE〉，更加碼演出TWICE組曲，熱力四射的表演讓現場觀眾熱血沸騰。不過，有網友發現在應援過程中，三上悠亞的bra疑似滑落，肚子周圍凸起一塊，在網路上引發熱議。

三上悠亞在球場上一舉一動都備受關注，昨日她除了在場邊賣力應援，還加碼演出TWICE組曲，動作俐落、表情管理到位，吸引大批粉絲搶拍。不過有網友PO出三上悠亞跳到一半，疑似bra滑落，肚子不規則凸起，引起討論。

▲三上悠亞主場應援首秀，夢想家門票全售罄，可見其票房號召力。（圖／記者張一笙攝）
▲三上悠亞是前AKB48姊妹團SKE48成員之一，本身就有舞蹈底子的她，首場應援秀表現獲得好評。（圖／記者張一笙攝）
三上悠亞bra疑滑落　畫面流出掀起網友熱議

有眼尖的網友留言：「內衣是不是掉下來了？腹部附近有像內衣的東西」、「是不是掉下來了～」、「發現中間有一圈奇怪的東西」、「肚子擠一坨東西那是啥？」、「是不是不小心走光了」、「中間有凹痕，看起來是Nubra掉下來卡在那邊」、「bra應該不小心滑下來了，其他張照片是正常的」。

值得一提的是，三上悠亞的舞蹈實力成為全場最大亮點，她不僅帶來節奏感十足的撒嬌舞〈OVERDRIVE〉，演出TWICE組曲時，動作俐落、表情管理到位，讓網友相當驚豔。

三上悠亞曾是女團成員　舞蹈實力獲讚「實力派」

三上悠亞是前AKB48姊妹團SKE48成員之一，本身就有著舞蹈底子，精彩演出讓粉絲紛紛誇讚：「實力派女星」、「看她跳舞就開心～功力滿分！」、「人家最早也是女團出身的，舞蹈功力一定是有的」。

資料來源：Threads

