未來一週全台天氣偏乾且早晚微涼，不少人開門、脫毛衣時常被靜電「啪」得又痛又麻。適逢 3 月 14 日白色情人節，許多人更怕牽手引發觸電尷尬。但頻繁被電只是因為天氣乾燥嗎？營養師示警，這恐是身體發出的求救訊號，更點名缺氧缺水等「6類人」要特別當心！為此，台電也傳授了 4 招超實用的防靜電神解。
身體容易靜電？營養師示警「6類人」恐藏健康危機
許多人都有個迷思，認為常被靜電電到只是單純的天氣乾燥，但為何有些人就是特別容易靜電的人？營養師高敏敏示警表示，如果身體容易靜電，雖然主要是物理現象，但也的確可能是身體發出的 6 大健康警訊。
她示警有「6類人」特別危險，包含：過度勞累導致缺氧、水喝太少、皮膚乾燥、急性腸胃炎、大面積燒燙傷，以及糖尿病患者。當身體過勞或發炎，體內水分難以留存，一旦角質層過度乾燥，身體摩擦產生的電荷就無法順利釋放，一碰觸到金屬就會瞬間放電。因此，頻繁觸電其實是身體在提醒你，該好好休息並補充水分了。
衣服、頭髮靜電怎麼辦？防靜電手環與噴霧有用嗎？
除了身體被電，每到偏乾季節，網友最常搜尋的痛點還包括「頭髮靜電原因」與「衣服靜電怎麼辦」。
頭髮之所以會不受控地飛起，主要是因為環境乾燥加上衣物摩擦產生靜電荷，若想達成頭髮靜電消除，可以適度在髮尾使用護髮油或保濕水來維持水分；同時不少人也苦惱頭髮靜電怎麼辦，建議可改用木質梳子梳頭減少摩擦。
至於市面上熱賣的除靜電小物，許多人好奇「防靜電手環有用嗎」或是「防靜電噴霧」效果如何？專家表示，噴霧確實能減少衣物表面的摩擦力，而手環則是利用導電材質幫助身體微量放電，但若要從根本解決，還是要靠環境與身體保濕。
如何消除身體靜電？台電傳授 4 招實用「除靜電方法」
為了解決大家「如何消除身體靜電」的煩惱，台電電力粉絲團過去曾發文，傳授 4 招超實用的防靜電神救援，提供最有效的除靜電方法，讓你順利度過情人節不怕被電：
1. 接觸金屬前「先摸牆壁」： 這是最簡單也最有效的物理放電撇步。在碰觸門把或電梯按鈕前，先用手掌大面積摸一下水泥牆壁或木門，將身上的電荷提前導出。
2. 增加環境空氣濕度： 如果在室內經常被電，可以使用加濕器或放一杯水，藉由提高空氣中的水分子來中和並導走電荷。
3. 做好身體保濕與多洗手： 確保皮膚水分充足是減少身體靜電的根本之道。多喝水、勤洗手，或隨身攜帶保濕噴霧、護手霜，讓皮膚不再乾燥脫屑。
4. 改穿純棉質衣物： 聚酯纖維、羊毛等材質極易摩擦起電。棉質衣料的含水量較多，較不容易累積電荷，能大幅降低脫衣服時「劈哩啪啦」的窘境。
面對接下來未來一週偏乾且日夜溫差大的天氣，只要掌握保濕與提前放電的訣竅，不僅能擺脫隨時被電的恐懼，也能在情人節與伴侶牽手時「順利來電」不尷尬！
資料來源：台電電力粉絲團、高敏敏營養師、氣象署
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許多人都有個迷思，認為常被靜電電到只是單純的天氣乾燥，但為何有些人就是特別容易靜電的人？營養師高敏敏示警表示，如果身體容易靜電，雖然主要是物理現象，但也的確可能是身體發出的 6 大健康警訊。
除了身體被電，每到偏乾季節，網友最常搜尋的痛點還包括「頭髮靜電原因」與「衣服靜電怎麼辦」。
頭髮之所以會不受控地飛起，主要是因為環境乾燥加上衣物摩擦產生靜電荷，若想達成頭髮靜電消除，可以適度在髮尾使用護髮油或保濕水來維持水分；同時不少人也苦惱頭髮靜電怎麼辦，建議可改用木質梳子梳頭減少摩擦。
至於市面上熱賣的除靜電小物，許多人好奇「防靜電手環有用嗎」或是「防靜電噴霧」效果如何？專家表示，噴霧確實能減少衣物表面的摩擦力，而手環則是利用導電材質幫助身體微量放電，但若要從根本解決，還是要靠環境與身體保濕。
為了解決大家「如何消除身體靜電」的煩惱，台電電力粉絲團過去曾發文，傳授 4 招超實用的防靜電神救援，提供最有效的除靜電方法，讓你順利度過情人節不怕被電：
1. 接觸金屬前「先摸牆壁」： 這是最簡單也最有效的物理放電撇步。在碰觸門把或電梯按鈕前，先用手掌大面積摸一下水泥牆壁或木門，將身上的電荷提前導出。
2. 增加環境空氣濕度： 如果在室內經常被電，可以使用加濕器或放一杯水，藉由提高空氣中的水分子來中和並導走電荷。
3. 做好身體保濕與多洗手： 確保皮膚水分充足是減少身體靜電的根本之道。多喝水、勤洗手，或隨身攜帶保濕噴霧、護手霜，讓皮膚不再乾燥脫屑。
4. 改穿純棉質衣物： 聚酯纖維、羊毛等材質極易摩擦起電。棉質衣料的含水量較多，較不容易累積電荷，能大幅降低脫衣服時「劈哩啪啦」的窘境。
面對接下來未來一週偏乾且日夜溫差大的天氣，只要掌握保濕與提前放電的訣竅，不僅能擺脫隨時被電的恐懼，也能在情人節與伴侶牽手時「順利來電」不尷尬！