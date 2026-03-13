我是廣告 請繼續往下閱讀

2026國際自由車環台公路大賽作為亞洲巡迴賽將於3月15日至19日舉行，本次中華隊成員由富有絕佳經驗與默契的盧紹軒及洪坤弘領軍，2人都是征戰沙場多年的老將。其中盧紹軒是去年中華隊總教練，洪坤弘更是離開賽場10年，回到彰化擔任業務，本屆再度重回前線舞台，2人的任務除了替中華隊拚出好成績，還肩負培育新秀的重任。盧紹軒是去年環台賽中華隊總教練，本屆重回選手身份，他表示，沒有特別的原因，既然通過國手選拔，就繼續當選手，「學弟多半都是第一次環台賽，有用自己之前教練的經驗，好好跟他們說要有怎麼表現。」雖然中華隊選手張祐誠、黃暐程以及葉軒佑都很年輕，但盧紹軒稱讚3人實力都不錯。盧紹軒直言，從2024年開始，就感受到環台賽的速度越來越快，也期待能夠跟世界好手同場競技，談到此次賽事關鍵，盧紹軒說，「會有2、3戰爬坡數量降低，選手速度就會拉得非常快。」至於給自己的目標，盧紹軒指出，平路設定保持在前段班。中華隊另一位資深選手洪坤弘，相隔超過10年又站上環台賽舞台，也是少數參與過花東賽道選手，洪坤弘笑說，一開始擔心與年輕選手年紀有落差，但相處後不成問題，「經過2次集訓，學弟在台灣賽場都很活躍，默契沒有那麼需要顧慮。」洪坤弘透露，2014年退役後，到彰化擔任彰化做機械升降平台的業務，受到後輩鼓勵，決定重回賽場，一開始只是運動維持身體狀態，後續逐漸將現役時期的練習心態找回，最終成功回到第一線舞台。洪坤弘笑說，久違回到賽場，不可能不緊張，但一切都會在鳴槍後消失，「自己可以睽違那麼久回來，滿興奮的。」