▲韋禮安（如圖）今日舉行聽歌會。面對即將到來的小巨蛋演唱會，他表示感到壓力山大，希望明日開賣能有好成績。（圖／記者邱曾其攝影）

▲韋禮安（如圖）表示，因為有長期鍛鍊，所以奔向40歲的身體比20幾歲時還要好，但是運動完的恢復期，就沒有年輕時快，要乖乖拉筋，不然會痠痛。（圖／記者邱曾其攝影）

相隔兩年半，金曲創作才子韋禮安即將再度攻小巨蛋！近日剛迎來39歲生日的他，與愛妻的感情依舊甜蜜，今（13）日聽歌會上，談及今年的生日驚喜，韋禮安笑說自己物慾降低，原本只打算跟太太簡單吃個大餐，沒想到太太不僅送上電子書閱讀器，還加碼承諾：「我送你一個寶寶！」突如其來的做人宣言，實在是閃瞎眾人。韋禮安也坦言，今年要在小巨蛋，票房讓他壓力山大，希望能有好成績，太太也會很開心。關於外界關心的「做人進度」，韋禮安害羞表示，兩人確實有在努力，但不敢太積極關注，「怕把寶寶嚇跑，一切放輕鬆、順其自然。」有趣的是，過完生日隔天，韋禮安的右眼皮就開始狂跳，愛妻見狀立刻解讀為喜上加喜與財位的好兆頭。韋禮安笑說：「如果明天演唱會門票秒殺，我太太就會非常開心了，希望不要兩邊眼皮都跳到不行。」演唱會門票開賣日剛好撞上3月14日白色情人節，被問到有沒有準備禮物給太太？韋禮安幽默回應：「如果明天小巨蛋秒殺，就是送給她最好的情人節禮物。」雖然身經百戰，但他說，每次開唱還是會有票房壓力，習慣做最壞的打算與最好的期望。為了帶給歌迷全新體驗，韋禮安這次與導演大膽挑戰極限，特別設計了超長延伸舞台。他表示，這次是要走入民間，希望以更近的距離感受現場能量流轉，甚至開玩笑說自己要在台上化身舞棍，找回單純玩音樂的快樂。至於是否有計畫挑戰大巨蛋？他表示目前先不急，先把小巨蛋唱穩再說，並預告之後會有巡迴規劃。即將邁入40歲大關，韋禮安對自己的體能卻相當有自信。他表示，因為持續上課鍛鍊，現在的肌耐力與唱歌的游刃有餘，其實比20幾歲時還要好。不過他也認了，身體恢復期變長，只要健身或操練體能，隔天一定要乖乖拉筋、滾筒放鬆。身為神隊友的太太也時常督促他吃維他命保養身體，讓他感覺貼心。而在音樂作品方面，韋禮安近期甫推出全新 EP，巧妙避開了周杰倫即將到來的發片期，讓他看完新聞忍不住笑說：「還好我已經先發了！」不過因這次是以EP形式發行，未達金曲獎完整專輯的曲數門檻，確定無緣角逐今年的最佳華語男歌手。對此他表示，今年會把精力放在完成整張專輯，目標放眼明年的金曲獎。