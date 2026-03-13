我是廣告 請繼續往下閱讀

Uber 今（13）日公布高雄城市魅力數據，揭露近三年高雄的 Uber 行程數已成長3倍，顯見市民與旅客在高雄的移動需求高漲；在地美食的外送需求也同步大幅升溫，其中，在地人氣美食「鍋燒意麵」的訂購量甚至高於台北達 8 倍。根據系統數據，自2022 年以來 Uber App 在高雄上線至今的乘客數量和行程數都分別成長了3 倍。隨著Uber持續擴大在高雄的營運、提升供給穩定度，如今，用戶平均約5分鐘即可叫到車，也逐步形塑高雄便捷的「5 分鐘出發」生活圈。根據Uber 觀察，旅客在高雄交通樞紐、購物商圈以及大型活動場館之間上下車最為大宗。系統數據顯示，旅客進出高雄的重要門戶如高鐵左營站、高雄機場與高雄火車站等交通樞紐是最大宗的下車地點；而駁二藝術特區、義享時尚廣場與高雄夢時代等文化景點與大型商圈則為最熱門的上車地點。值得一提的是，高鐵站到高雄巨蛋也成為熱門的移動路線之一。Uber Eats深耕台灣進入第 10 年，目前活躍商家合作夥伴已突破10萬家。從平台數據也能一窺高雄的在地飲食文化，舉例來說，高雄民眾熱愛國民小吃「肉燥飯」的程度明顯高於北部，訂購頻率比台北高出 47%；在地人氣美食「鍋燒意麵」同樣表現亮眼，訂購頻率更達台北的8倍。此外，高雄也是南台灣鹹酥雞訂購頻次最高的城市；紅茶拿鐵、古早味紅茶等紅茶系飲品的購買頻率更達台北2倍以上。除了在地小吃，Uber Eats也持續拓展多元即時零售選項，包含與好市多合作上架生鮮雜貨商品。平台數據顯示，2025 年高雄地區生鮮雜貨類商品銷售額較2024 年成長 28%，為全台成長前三名城市之一。進一步觀察 2026 年 2 月 Uber Eats 平台數據，好市多高雄店與大順店的外送熱銷商品前三名為「科克蘭冷藏全脂鮮乳」、「科克蘭美式大烤雞」與「科克蘭烤雞大腿」。