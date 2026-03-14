訓練多時的馬拉松跑者們，準備好要迎接明（15）日的萬金石馬拉松賽事了嗎？台灣路跑界年度盛事之一的「2026新北市萬金石馬拉松」即將在明日早上起跑，跑者們前一天該如何準備？怎麼吃最安全？起跑前1小時該做什麼事？Garmin官網上就分享了一篇馬拉松賽前12小時的準備，幫助你做好準備。
前一天晚餐：避免10點後才吃，吃熟悉的食物
晚餐盡早進食完畢，避免食物無法在當晚消化完畢，影響到睡眠及隔天賽前需要多次上廁所的狀況。尤其台灣比賽多在6至7點開始，應避免10點之後才吃晚餐。最好的狀況是，吃著自己每天都在吃、熟悉的食物，可以讓食物引起的不適降到最低。
當天早餐：賽前2小時進食
經過一晚的睡眠，身體也經過長時間缺乏進食，可能儲存的肝醣會被消耗掉。因此早餐就顯得非常重要，要把晚上消耗掉的能量補充回來。早餐跟晚餐一樣，還是以高碳水化合物為主，低油、低蛋白質、低纖維為原則。在比賽前2-4小時進食，太早進食，這些能量就會又被消耗掉，太晚吃可能食物無法及時消化。
理論上這時候能吃進越多的碳水化合物越好，但要能在賽前消化掉，有些跑者或許是因為緊張，無法吃進任何固體食物，這時候喝些運動飲料、能量膠多少能補充碳水化合物。有專家建議，跑者應該隨著比賽經驗的增加，讓比賽當天的早餐要吃什麼食物形成一個SOP，像是香蕉加貝果，還是飯糰加能量膠，讓早餐變成一種公式化，可以讓比賽中產生的意外減少。
當天起床後喝300~500cc水
人體儲存的水份，只要超出身體平衡，就會經由泌尿系統排出，只要起床後喝入300-500cc的水，就足以讓你不會以脫水的狀態進入比賽。賽前1小時停止喝水或飲料，讓身體有足夠的時間排掉多餘的水分，避免在比賽當中跑廁所。水分的補充可以喝水、運動飲料、果汁等等。而跑者可以試看看甜菜汁，甜菜汁含有一氧化氮，根據研究可以促使血管擴張，增加肌肉血流，進而增進運動表現2-3%。
賽前一小時：上廁所、能量膠
賽前一小時，除了寄物，熱身、擠到前排，賽前30分鐘去上廁所，避免跑到一半要找廁所，還可以減少起跑的體重。鳴槍前2分鐘吃下能量膠，能量膠非常好被吸收，可以在鳴槍後提供身體額外約25g的碳水化合物，來銜接下次吃能量膠或喝運動飲料的空窗。賽前身體有越多的碳水化合物，只會增加更多的優勢。
資料來源：2026新北市萬金石馬拉松、Garmin
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晚餐盡早進食完畢，避免食物無法在當晚消化完畢，影響到睡眠及隔天賽前需要多次上廁所的狀況。尤其台灣比賽多在6至7點開始，應避免10點之後才吃晚餐。最好的狀況是，吃著自己每天都在吃、熟悉的食物，可以讓食物引起的不適降到最低。
當天早餐：賽前2小時進食
經過一晚的睡眠，身體也經過長時間缺乏進食，可能儲存的肝醣會被消耗掉。因此早餐就顯得非常重要，要把晚上消耗掉的能量補充回來。早餐跟晚餐一樣，還是以高碳水化合物為主，低油、低蛋白質、低纖維為原則。在比賽前2-4小時進食，太早進食，這些能量就會又被消耗掉，太晚吃可能食物無法及時消化。
理論上這時候能吃進越多的碳水化合物越好，但要能在賽前消化掉，有些跑者或許是因為緊張，無法吃進任何固體食物，這時候喝些運動飲料、能量膠多少能補充碳水化合物。有專家建議，跑者應該隨著比賽經驗的增加，讓比賽當天的早餐要吃什麼食物形成一個SOP，像是香蕉加貝果，還是飯糰加能量膠，讓早餐變成一種公式化，可以讓比賽中產生的意外減少。
當天起床後喝300~500cc水
人體儲存的水份，只要超出身體平衡，就會經由泌尿系統排出，只要起床後喝入300-500cc的水，就足以讓你不會以脫水的狀態進入比賽。賽前1小時停止喝水或飲料，讓身體有足夠的時間排掉多餘的水分，避免在比賽當中跑廁所。水分的補充可以喝水、運動飲料、果汁等等。而跑者可以試看看甜菜汁，甜菜汁含有一氧化氮，根據研究可以促使血管擴張，增加肌肉血流，進而增進運動表現2-3%。
賽前一小時：上廁所、能量膠
賽前一小時，除了寄物，熱身、擠到前排，賽前30分鐘去上廁所，避免跑到一半要找廁所，還可以減少起跑的體重。鳴槍前2分鐘吃下能量膠，能量膠非常好被吸收，可以在鳴槍後提供身體額外約25g的碳水化合物，來銜接下次吃能量膠或喝運動飲料的空窗。賽前身體有越多的碳水化合物，只會增加更多的優勢。
資料來源：2026新北市萬金石馬拉松、Garmin