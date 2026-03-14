我是廣告 請繼續往下閱讀

▲南韓職棒「起亞虎」（KIA Tigers）的4位人氣啦啦隊員趙多彬、申惠齡、劉世理與鄭嘉睿，4人在華山1914文化創意產業園區的大草坪上合體熱舞。（圖／翻攝自趙多彬IG@siraa_o.o）

隨著越來越多韓國啦啦隊女神重磅加盟台灣球團，球迷們對韓國女孩的關注度也屢創新高。日前，南韓職棒「起亞虎」（KIA Tigers）的4位人氣啦啦隊員趙多彬、申惠齡、劉世理與鄭嘉睿來台參與活動，並在華山1914文化創意產業園區的大草坪上合體熱舞，超仙畫面一出，立刻引發台灣粉絲敲碗，希望4人能長期來台發展。熱舞影片畫面中，四位女孩穿著休閒卻藏不住好身材，以華山大草坪為背景熱舞，動作一致，有絕佳的默契。讓粉絲表示：「是有活動嗎？」還有粉絲表示，希望她們可以真正來台灣發展，到時就可以常常看見她們。這四位女孩皆隸屬於韓國APEX啦啦隊經紀公司，並在韓國職棒人氣球隊「起亞虎」擔任啦啦隊員。4位女神的背景，可先從隊長鄭嘉睿（정가예）談起，身為起亞虎啦啦隊隊長的她，對台灣球迷來說絕對不陌生。她與台灣富邦球團特別有緣，自2024年7月與2025年6月，曾兩度受邀來台為中華職棒富邦悍將主題日站台。2024年底跨界職籃，為台北富邦勇士的韓風主題日熱舞。具有橫跨棒籃雙棲的超強魅力與穩健台風，讓她在台灣早已累積大批粉絲。劉世理擁有169公分修長身形與療癒笑容，堪稱韓國啦啦隊界的四棲全能女神。自2018年起便活躍於職業賽場，應援版圖超狂地橫跨了棒球、籃球、排球與足球四大聯賽。在棒球領域，她曾效力LG雙子隊4年，並於2024年正式轉戰起亞虎。同時為多支職籃如：安養正官庄赤紅火箭、職排與職足隊伍效力的超豐富資歷，讓她在應援舞台上總能散發出游刃有餘的迷人魅力。2001年出生的趙多彬，在2024年10月正式出道，擁有獅子座的陽光氣場，她來自韓國知名藝能名校東亞放送藝術大學（DIMA）K-Pop學系，與李光洙、SEVENTEEN成員珉奎與淨漢都是校友，舞蹈實力與鏡頭感兼具。趙多彬於2024年冬季開始在籃球與排球場亮相，橫跨KBL與V聯賽，包括男籃安養正官庄赤紅火箭、女籃富川韓亞銀行，以及男女排的韓國電力與現代建設，2025年3月正式加入KBO人氣隊伍起亞虎啦啦隊，首次亮相即引起場邊騷動，被譽為下一位韓流啦啦隊代表。擁有170公分模特兒級高挑身材的申惠齡，是起亞虎啦啦隊裡的「忙內」（老么）。2023 年才正式出道的她，雖然資歷最淺，卻堪稱球隊的超級福星。2024年首度加入起亞虎應援團，就在菜鳥年幸運見證了球隊拿下V12總冠軍。此外，她也同樣活躍於冬季賽場，橫跨南韓職籃，如安養正官庄赤紅火箭與男女職排，是目前韓國啦啦隊界備受矚目的大勢潛力新星！