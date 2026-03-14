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▲李多慧在紐約地鐵站俏皮擺拍，粉絲除了讚美她的丰采，也好奇搭當地地鐵不是蠻可怕的，怎麼她能如此輕鬆？（圖／摘 IG@le_dahye)

▲李多慧在紐約街頭的俏麗身影，被讚美像是雜誌的美照。（圖／摘 IG@le_dahye)

▲李多慧在紐約地鐵車廂內都能夠拍出這樣的照片，車廂內感覺也不如想像中的混亂。（圖／摘 IG@le_dahye)

▲李多慧在紐約的高檔餐廳喝著紅酒。（圖／摘 IG@le_dahye)

▲李多慧也能在披薩店對著充滿綠色蔬菜的大披薩露出可愛表情。（圖／摘 IG@le_dahye)

啦啦隊女神李多慧人氣席捲全台，舉手投足都是焦點！近日她在 IG曬出一系列於紐約取景的街拍美照，不僅有漫步街頭的俏麗身影，更有在地鐵站與地鐵車廂內拿出手機、相機擺拍的畫面，呈現「零死角」的亮麗。雖然粉絲看了忍不住大讚：「這樣好好看⋯很韓劇的感覺。」卻也有人因紐約地鐵的安全性向來評價不太高，不禁問她：「搭地鐵不是很可怕嗎？」好其她難道不擔憂治安危險？這系列紐約美照，似乎是李多慧在農曆春節期間與林襄接受林NBA華盛頓巫師隊「台灣之夜」活動邀請、前往美國時留下的紀錄，在2026世界棒球經典賽（WBC）之前。只見她表情輕鬆自然，儘管因為氣候關係，大都將好身材包裹在大衣之內，卻有不同於平日在球場上應援時的另外一種神采，頗具時尚感。粉絲不由得留言狂誇，卻也有人擔心她都不怕地鐵安全不佳？網友對於李多慧在紐約地鐵表現出的從容態度感到意外，一面提醒她要小心安全，一面也認為她「在地生活感滿滿」，大讚：「公主來到紐約。」還直呼希望能在紐約街頭與她偶遇。她在地鐵車廂裡、拿出單眼相機對著鏡頭擺出要按快門的動作，卻有點露出「觀光客」的破綻，不過車廂內看起來並沒有騷動，比大家想像的要安全、有秩序。李多慧也大方分享自己在紐約餐廳拍的照片，不但有在看似高檔的餐廳、喝著紅酒的大餐氛圍照，也有在披薩店看著一大堆披薩上的綠色蔬菜露出驚嘆表情的可愛畫面，確實有一種戲劇性的張力。近期啦啦隊女神們競爭激烈，李多慧依舊穩坐流量女王寶座，相關話題常都能瞬間引發網民熱議。而這次紐約行系列照片不僅讓大家看到多變的李多慧，也意外讓「紐約治安」成為另類的話題中心。