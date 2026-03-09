我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李多慧為吃冰淇淋，夜裡冒著低溫在東京街頭狂奔。（圖／IG@82dahyeda）

2026世界棒球經典賽（WBC）在昨（8）日上演台韓戰，最終由中華隊取勝。而在台灣、韓國都有發展的韓籍啦啦隊女神李多慧，也現身東京巨蛋應援，還開玩笑要坐中間，幫兩隊都加油。不過在比賽結束後，李多慧突然在夜裡冒著7度低溫出門，經紀人還捕捉她在東京大街上狂奔，好奇問「到底為了什麼，這麼拼命」，下一秒答案揭曉，竟是為了吃冰淇淋，而李多慧不計形象大吃的模樣，也讓大家笑翻。李多慧經紀人昨日突在IG上傳一段李多慧於東京大街狂奔的影片，只見李多慧穿著全黑，非常著急的不斷往前跑，經紀人則一路跟在面拍，還好奇問：「在這麼冷的天氣，穿很少的大黑（粉絲暱稱），到底為了什麼，這麼拼命…」不料下一秒答案揭曉，經紀人PO出李多慧一臉滿足大吃冰淇淋的影片，還是由下往上的死亡角度，自己看到鏡頭也忍不住笑出來。吃飽喝足後，經紀人再PO李多慧搭乘電扶梯時，看著上方張大嘴的搞怪模樣，絲毫不計形象的可愛表情，再度引發爆笑。李多慧在2023年來台發展，成為台灣知名度最高的韓援之一，而這次的經典賽，她雖然沒有加入中華隊應援啦啦隊CT AMAZE，但她也在開打第一天5日時，就前往東京為中華隊加油。然而身為韓籍成員的她，在昨日的台韓大戰立場就變得較為尷尬，李多慧被問到會幫哪隊加油時，她坦言這場比賽心情會比較複雜，畢竟自己身為韓國人，但又同時在台灣工作，兩邊對她來說都有感情，因此李多慧笑說自己會坐在賽場中間，幫雙方都加油打氣。李多慧大方又得體的回答，不僅巧妙避開尷尬對立，也讓網友大讚非常聰明，並認同李多慧的答案，「就算她支持韓國，我也還是喜歡她，畢竟她的國籍是韓國人」、「她支持她的國家非常正常，在台灣是工作，而且她也很愛台灣，捐款做了很多善事，只是棒球賽，沒必要這麼大驚小怪，就像台灣人都喜歡大谷，但是也支持中華隊」。