▲李多慧模仿台灣人住飯店的樣子，先敲門再說「不好意思」，隨後卻凸槌脫口「好久不見」，讓網友笑翻。（圖／李多慧Threads＠le_dahye）

▲李多慧（右）被林襄（中）問是不是挺中華隊時，她立刻回應：「全世界棒球我都愛」。（圖／林襄 Mizuki YouTube）

味全龍韓籍啦啦隊女神李多慧日前飛到日本觀看2026世界棒球經典賽（WBC），入住東京的飯店時，她還拍攝了搞笑影片，神還原台灣人與韓國人住飯店的差異，模仿台灣人進房前先敲門、怕得罪好兄弟的民俗習慣，讓粉絲笑翻，直呼：「多慧完全被台灣化」、「居然連飯店禁忌都知道」。李多慧11日在社群上傳影片，跟大家分享台灣人、韓國人入住飯店的差異。只見李多慧先演繹韓國人住飯店的舉動，急沖沖推著行李進到房間後，立刻就躺下來休息，反觀台灣人則是小心翼翼在房門口敲門，甚至還會對裡面喊：「不好意思～我可以進去嗎？」就怕房間內有不乾淨的東西或是得罪好兄弟。李多慧的生動演出讓粉絲看了全笑翻，紛紛留言，「你就是台灣女孩」、「台灣人比較怕鬼啦」、「你忘記把浴缸洗一遍了」、「台灣人還會先沖水」、「居然連飯店禁忌都知道」、「多慧完全被台灣化了」。不過李多慧在影片中除了敲門說不好意思以外，還對著空房喊「好久不見」，似乎是說錯話，這也成了一大笑點，讓網友開玩笑直呼：「多慧到底跟誰好久不見啦」、「是『不好意思、打擾了』，不是『好久不見』吧」、「沒有好久不見啦，是要請祂留下來喝一杯嗎」、「好久不見是什麼啦，是有多期待看到鬼，真的好好笑」。而李多慧這次到東京巨蛋看球，引發熱議的還有她到底會支持韓國隊還是台灣隊？對此，李多慧在8日台韓大戰開始前就對外表示，自己會坐在球場中間，幫兩邊的球員都加油打氣，另外她在好閨密林襄的影片中也回答：「全世界棒球我都愛」，希望大家不要把焦點放在她的國籍上。