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▲安海瑟薇（左起）、梅莉史翠普、史丹利圖奇與艾蜜莉布朗是《穿著PRADA惡魔2》4大重要主角，海報也以他們為主要視覺組成。（圖／二十世紀影業提供）

▲艾蜜莉布朗在《穿著PRADA惡魔2》角色地位和上一集不同，讓觀眾好奇。（圖／二十世紀影業提供）

▲艾德葛納沒有被安排回歸《穿著PRADA惡魔2》，自己表示很失望。（圖／摘自IMDb）

全球萬千影迷期待的話題續集《穿著PRADA的惡魔2》，近日又推出最新版預告與海報，只見梅莉史翠普扮演的時尚女魔頭又開啟毒舌模式，酸模特兒表現有如戒毒診所前的喪屍，讓觀眾直呼：「熟悉的味道回來了！」不過上集扮演安海瑟薇男友的艾德葛納續集並未回歸，他受訪時也難以掩飾內心的失望，認為自己的角色遭到觀眾的抱怨，才會在續集裡完全沒機會亮相。《穿著PRADA的惡魔2》雖然與上一集推出相隔近20年，仍有不少死忠女性影迷對於這個故事的後續發展充滿好奇，而除了梅莉史翠普以這部片成功再創事業高峰外，安海瑟薇、艾蜜莉布朗的演藝行情都受到很大的加持，加上首集角色討人喜愛的史丹利圖奇，續集海報就以他們4個成為主要的視覺組成，也突顯他們的要角地位。梅莉史翠普再度以毒舌面貌出現，更是喚起大家對她在上一集的回憶。20年之後，媒體產業與當年有很大的變化，《穿著PRADA的惡魔2》巧妙將之放進劇本中，描述昔日叱吒風雲的時尚女魔頭，也難擋紙本式微的時代巨浪，要想辦法找到新的媒體生存模式，再一次與過去的助理們交手。梅莉史翠普過去是出了名的排斥拍續集，即便《媽媽咪呀！回來了》她也只是客串亮相的戲分，並沒有從頭到尾主演，《穿著PRADA的惡魔2》算是難得讓她點頭主演的續集，更加讓人期待。有別於梅莉史翠普是對拍續集興趣不大、電影公司還得吸引她點頭，艾德葛納願意在《穿著PRADA的惡魔2》亮相卻完全未受邀，片中安海瑟薇的角色早已有新的感情對象。其實在首集的最後，艾德扮演的廚師要離開紐約，有些人認為情節已很合理的交代他為何沒再回來的原因，他卻覺得不是完全沒有可能再回來，只是編導沒有這個意願，他也知道他們不這麼安排的理由。首集中艾德飾演的男友老被批評是「自私」、「活在自己世界裡看不到別人」，而他坦言聽到這種描述，自己都嚇了一跳，沒想到外界會這麼想。他自嘲：「我當年可能也很幼稚，沒有感覺到那樣就是自私。」角色反應欠佳、續集不會再出現也是蠻合理，艾德卻還是蠻希望有機會回歸這個故事，就算不是正式的續集，能拍個番外篇交代他的遭遇也很不錯。《穿著PRADA的惡魔2》將於4月29日全台上映。