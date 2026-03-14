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▲下單郵輪旅客年齡層以30至49歲青壯年為主，多為攜帶長輩與小孩的家庭旅遊。（圖／AsiaYo提供）

隨著全球AI智能科技的發展，旅遊產業也邁入了新紀元，AsiaYo從訂房平台變成科技旅遊平台，快速拓展業務，包含一日遊、多日遊、團體旅遊、郵輪、馬拉松、滑雪、運動賽事等產品。行銷長游棨元指出，市場轉向「體驗導向」與「一站式服務」，也帶動去年業績翻倍成長。根據台灣觀光協會估計，2026年全球旅遊市場規模約4.27兆美元，至 2030年將達約6.9兆美元，台灣旅遊市場尤以亞洲為核心區域。游棨元表示，單純訂房已無法滿足旅客需求，可以自由搭配的組合產品成為市場焦點。內部數據分析，旅客更重視旅遊產品新鮮度、多元配套旅遊產品，因此推出AI科技驅動數位化轉型。在主題旅遊方面，AsiaYo旗下運動產品，如滑雪、運動賽事、馬拉松等表現亮眼，主因是市場中掌握稀缺元件，如知名馬拉松保證參賽權、經典棒球賽事觀賽門票、或是知名滑雪度假村一站式服務。根據統計，參賽者累計跑過的公里數足以環繞地球1.25圈，並且多集中在30至59歲之間，有36%的跑者重複回購兩場以上不同地區的賽事套組；顯示海外馬拉松從單純競賽，轉化為具備高度黏著性的旅遊型態。此外，超過七成選擇雙人房並攜帶非跑者同行，放大了周邊的旅遊消費效益。為建立口碑、贏得跑者好評，AsiaYo調查跑者最在乎的三大焦點為，飯店到賽事會場的便利性 、物資可直接於飯店領取、賽道是否為認證賽道。因此爭取到國際型難訂賽事的參賽名額後，飯店步行或安排接駁直達會場的規劃贏得跑者好評；未來除了持續增加馬拉松自由行產品，也將嘗試與跑團合作團體旅遊，並規劃與運動相關品牌進行異業合作。AsiaYo在台與麗星郵輪、歌詩達郵輪、MSC地中海郵輪三大郵輪品牌合作，並同步深耕海外Fly-Cruise行程。內部數據顯示，訂單量連續三年皆為三位數的翻倍成長，成為華語最大郵輪旅遊預訂平台，下單郵輪旅客年齡層以30至49歲青壯年為主，多為攜帶長輩與小孩的家庭旅遊；其中有近4成旅客是第一次搭郵輪。展望2026年，AsiaYo將維持1倍以上高成長目標，並針對郵輪市場痛點，嘗試推出「船票+機票+陸地住宿」 或 「船票+岸上包車」 等「一站式」套裝方案，尤其看好「周五出發免請假航程」與低門檻的新加坡、日本出發的Fly-Cruise航程，並將同步佈局高詢問度的阿拉斯加等長程航線。