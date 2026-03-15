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▲田曦薇弄掉張凌赫送的護腕，不顧性命去撿。（圖／翻攝自愛奇藝）

古裝劇《逐玉》由張凌赫、田曦薇主演，開播以來收視屢創新高，市占率破43.7%，打破趙露思《許我耀眼》最高市占率41.1％，成為爆款劇。最新一集中，飾演武安侯「謝征」的張凌赫重返軍營，卻意外救下跳崖昏迷的樊長玉（田曦薇 飾），田曦薇清醒後以為是被反派抓走，倉皇逃離時，弄掉了張凌赫送她的護腕，為了撿回護腕又差點掉下山，被戴著面具的張凌赫看看，他衝上前心疼斥責，「這東西就這麼重要嗎！」讓觀眾哭瘋。《逐玉》最新劇情中，瘋批世子隨元青（鄧凱飾）將田曦薇家鄉的村民全殺光，還想將田曦薇帶回家當小妾，田曦薇寧可跳下懸崖也不就範，此時武安侯張凌赫得知此事，將「海東青」放出去找田曦薇。最後在山崖下發現田曦薇被樹枝捆綁著，已經昏迷凍僵，張凌赫的眼神充滿心疼與恨意，將田曦薇帶回家後，含淚抱著她，還替她脫衣刮痧，重逢畫面非常虐心。不僅如此，在田曦薇清醒後，以為自己是被敵軍擄走，連忙逃跑，結果不小心弄掉張凌赫送她的護腕，為了撿回護腕又差點掉下山。此時戴著面具的張凌赫出現，將她壓在地上，「這很重要嗎！值得讓妳付出性命。」田曦薇只是冷眼說，「你要殺就殺！」後來張凌赫仍放她走，並說，「算了，妳無事便好。」也有不少劇迷看不下去，希望張凌赫快點告訴她自己的真實身分。