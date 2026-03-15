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▲劉品言（左）曬出連晨翔（右）情人節送的玫瑰花束。（圖／劉品言IG@esther88）

女星劉品言去年6月宣布與演員連晨翔結婚，11月順利產下一女，一家三口生活甜蜜幸福。而昨（14）日是白色情人節，劉品言也不忘在社群放閃老公連晨翔，透露一下班回家，就看到對方捧著一大束紅色玫瑰花迎接她，直接讓大家甜翻。劉品言也不忘感謝連晨翔，「謝謝這種不用說出口的支持跟加油」，讓粉絲都大讚她嫁給了愛情。劉品言昨日曬出跟連晨翔共度白色情人節的照片，只見第一張就是她面帶微笑、專心注視著老公送的大束紅玫瑰，第二張則是劉品言拿著玫瑰花束，拍下的老公與小孩，再來還有自己跟連晨翔分別抱著愛女的照片。雖然夫妻倆都沒有刻意打扮，穿得非常隨興，但都能感覺到濃濃的甜蜜與幸福。劉品言也特地在文中感謝老公，「工作結束回家，有人抱著小孩又捧著花。謝謝這種不用說出口的支持跟加油」。劉品言與連晨翔一家人的幸福甜蜜，也讓粉絲都非常羨慕，並紛紛獻上祝福，「也太甜蜜了」、「好幸福的一家人，寶寶好可愛」、「果然是嫁給愛情的言言」、「幸福一家人，祝福一直幸福快樂平安下去喔」。劉品言在生下孩子後，為了復工開始積極健身，還在近日宣布將全面回歸，並分享在健身房的辣照。只見產後才4個月的她，身穿黑色短版運動上衣與深藍色高腰緊身褲，腹部線條平坦且充滿力量感，身形曲線已恢復得相當緊實。劉品言也坦言，目前身心靈的狀態「大概恢復了 70%」，但已經迫不及待投入熱愛的表演工作。除了身材恢復狀況受矚目外，劉品言也同步宣布新戲開鏡大吉的好消息。她笑稱雖然現在每天都要早起開工，但最令她快樂的莫過於「每天都能準時收工」，似乎在兼顧演員職責的同時，也相當珍惜與孩子相處的育兒時光。