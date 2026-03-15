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▲李奧納多狄卡皮歐以《一戰再戰》入圍奧斯卡，大禮包中提供的客製化婚前協議服務，他就能夠使用，只可惜他仍沒想結婚。（圖／美聯社／達志影像）

▲「甜茶」提摩西夏勒梅也還沒結婚，同樣也可以使用奧斯卡大禮包中提供的客製化婚前協議服務。（圖／美聯社／達志影像）

▲艾瑪史東已經結婚，今年奧斯卡入圍者的大禮包，她只能好好享用裡面的精品產品，或是高檔旅遊、醫美的服務。（圖／美聯社／達志影像）

▲價值破千萬台幣的奧斯卡入圍者大禮包，也有這些較為「親民」的贈品。（圖／摘自 IG@swagassets)





影壇年度盛事：98屆奧斯卡金像獎頒獎典禮將於台灣時間週一（16）日早上7點舉行，Disney+獨家直播。著名的「奧斯卡大禮包」讓未獲獎的入圍者也不至於兩手空空，裡面的禮品內容更是包羅萬象。今年大禮包的總價不但高達35萬美元（約1127萬台幣），有北極住宿、抽脂體驗、精品大麻製品等，但這些都還不夠看，最狂的是還提供著名離婚律師的客製化婚前協議服務。奧斯卡大禮包曾經被視為入圍者的福袋，充滿讓人意想不到的驚喜，通常高檔旅遊行程、精品禮物、名牌保養品與化妝品等，都只是基本款，其他摸不到、碰不著的體驗服務才讓人最想直呼「太狂」的部分，就像今年的著名離婚律師詹姆斯悉士頓所提供客製化婚前協議服務，已經結婚的艾瑪史東、蘿絲拜恩等已經用不到，但李奧納多狄卡皮歐、提摩西夏勒梅等還用得上，就看他們有沒有走進婚姻的念頭。眾所皆知，好萊塢名人傾向在婚前簽協議來保障日後分手時的財產分配，能夠為自己爭取到最好的條件。過往超級巨星梅爾吉勃遜就因為結婚太早、當年還不流行簽婚前協議，因此離婚時被前妻分走高達4.25億美元（約137億台幣）的財產，讓婚前協議的重要性被大家重視。李奧納多的身家也起碼有3億美元（約97億台幣），若是真的「婚」頭，一定要簽婚前協議，奧斯卡大禮包就提供免費的客製化服務。如果抱持「不婚主義」的李奧納多，或是和女友凱莉珍娜相處已如夫妻、暫時不急著馬上辦婚禮的「甜茶」提摩西夏勒梅，都還沒要馬上使用客製化婚前協議的服務，還有別的值得考慮的禮品內容，像是抽脂體驗、客製化的室內設計套裝服務、比佛利山莊的牙科診所提供的微笑改造套裝等，明星的門面最重要，每個人都要靠臉和體態吃飯，這些服務看似誇張，其實蠻適合收到大禮包的入圍者們。至於一般民眾較能理解的禮品項目，包括讓人羨慕的斯里蘭卡10日假期、西班牙著名的度假勝地伊比薩島別墅入住體驗、甚至有北極的別墅住宿等，雖說大牌巨星不會缺這些旅遊的錢，還是有高檔行程廠商願意砸錢招待他們，畢竟把他們弄得服服帖帖，散出好口碑，就等於是廣告，還不一定比花錢請他們代言貴，怎麼看都划算。一般人常會有錯誤認知，以為「奧斯卡大禮包」是金像獎主辦單位美國影藝學院的安排，其實並不是，是由公關公司弄出來的噱頭，而且每年都有一堆廠商擠破頭要把自家的產品或服務塞進禮包的內容中，圖的就是明星的口碑傳播，也逐漸成為伴隨小金人爭奪戰的趣味花絮焦點。根據歐美媒體報導，今年的大禮包還有適合任何旅行的精美設計師行李箱與旅行杯，以及奢華護膚品和水療體驗，與龍舌蘭酒、無酒精瑪格麗特、餅乾、純素手提包以及拖鞋和內衣套裝等產品。