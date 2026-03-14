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▲第98屆奧斯卡頒獎典禮，Disney+將在台灣獨家直播。（圖／Disney+提供）

本文摘要如下：



典禮轉播資訊

重要大獎戰況分析

4大必看亮點與八卦話題

重點入圍與典禮嘉賓名單

典禮時間： 2026年3月16日（一）07:00（台灣時間）





2026年3月16日（一）07:00（台灣時間） 直播平台： Disney+ 獨家直播





典禮主持： 康納歐布萊恩（Conan O'Brien）





【影帝之爭】三強對決： * 原本是 《橫衝直闖》 提摩西夏勒梅（甜茶） 與《一戰再戰》 李奧納多 的兩強對決。



最新風向： 《罪人》 麥可·B·喬丹 聲勢持續上揚，極具「逆轉勝」相。



歷史紀錄： 若「甜茶」護盤成功，將以 30 歲又 2 個月的年紀，成為史上第 2 年輕的奧斯卡影帝。





* 原本是 《橫衝直闖》 與《一戰再戰》 的兩強對決。 【影后、影片與導演】：



影后： 《哈姆奈特》 潔西伯克利 氣勢一路領先，勝券在握。



最佳影片、導演： 雖然《罪人》入圍 16 項打破影史最高紀錄 ，但目前仍以《一戰再戰》及其導演保羅湯瑪斯安德森最被看好。





【男女配角看點】：



西恩潘： 若憑《一戰再戰》奪下男配角，將與傑克尼柯遜並列曾獲奧斯卡「兩主一配」紀錄，成為男星亞軍。



艾美麥蒂根： 闊別 40 年再度入圍，目前憑《凶器》勇奪女配角呼聲頗高。







▲「甜茶」提摩西夏勒梅如果以《橫衝直闖》成為奧斯卡影帝，將是該獎史上第2年輕的得主。（圖／美聯社／達志影像）

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4. 影壇經典大重聚：梅格萊恩、比利克里斯托驚喜現身

《當哈利碰上莎莉》： 比利克里斯托與梅格萊恩將驚喜合體，悼念不幸遭逆子刺殺逝世的該片導演羅伯萊納。





比利克里斯托與梅格萊恩將驚喜合體，悼念不幸遭逆子刺殺逝世的該片導演羅伯萊納。 《伴娘我最大》： 準影后蘿絲拜恩將與昔日「伴娘團」女星重聚，勾起影迷無限回憶。





▲《Kpop 獵魔女團》廣被看好拿下本屆奧斯卡最佳動畫片，超夯的插曲〈Golden〉也被預期將得到最佳原創歌曲，典禮上也會表演這首歌。（圖／IG@netflixkr）

大咖嘉賓： 雪歌妮薇佛、妮可基嫚、伊旺麥奎格、黛咪摩爾、安海瑟薇、麥琪麥迪遜、安德林布洛迪、基倫克金、柔依莎達娜、保羅麥斯卡、琵豔卡喬普拉、雀絲茵菲妮蒂、哈維爾巴登、蘿絲拜恩、華格納莫拉、戴洛伊林多、吉米金莫、比爾普曼、路易斯普曼、威爾阿奈特、庫梅爾南賈尼。





雪歌妮薇佛、妮可基嫚、伊旺麥奎格、黛咪摩爾、安海瑟薇、麥琪麥迪遜、安德林布洛迪、基倫克金、柔依莎達娜、保羅麥斯卡、琵豔卡喬普拉、雀絲茵菲妮蒂、哈維爾巴登、蘿絲拜恩、華格納莫拉、戴洛伊林多、吉米金莫、比爾普曼、路易斯普曼、威爾阿奈特、庫梅爾南賈尼。 2026第98屆奧斯卡金像獎重要入圍名單





最佳影片



《科學怪人》

《哈姆奈特》

《一戰再戰》

《這不只是個間諜故事》

《情感的價值》

《罪人》

《橫衝直闖》

《F1電影》

《暴蜂妮亞》

《火車大夢》



最佳導演



《一戰再戰》保羅湯瑪斯安德森（Paul Thomas Anderson）

《罪人》萊恩庫格勒（Ryan Coogler）

《橫衝直闖》賈許沙夫戴（Josh Safdie）

《哈姆奈特》趙婷

《情感的價值》尤沃金提爾（Joachim Trier）



最佳男主角



《橫衝直闖》提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）

《藍月終曲》伊森霍克（Ethan Hawke）

《一戰再戰》李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）

《這不只是個間諜故事》華格納莫拉（Wagner Moura）

《罪人》麥可·B·喬丹（Michael B. Jordan）



最佳女主角



《哈姆奈特》潔西伯克利（Jessie Buckley）

《媽的踹爆你》蘿絲拜恩（Rose Byrne）

《情感的價值》雷娜特賴因斯夫（Renate Reinsve）

《悠唱藍調》凱特哈德森（Kate Hudson）

《暴蜂尼亞》艾瑪史東（Emma Stone）



最佳男配角



《一戰再戰》班尼西歐狄奧托羅（Benicio del Toro）

《科學怪人》雅各艾洛迪（Jacob Elordi）

《一戰再戰》西恩潘（Sean Penn）

《罪人》戴洛依林多（Delroy Lindo）

《情感的價值》史戴倫史柯斯嘉（Stellan Skarsgård）



最佳女配角



《情感的價值》艾兒芬妮（Elle Fanning）

《罪人》烏米馬薩庫（Wunmi Mosaku）

《情感的價值》英嘉伊布思朵特李拉歐斯（Inga Ibsdotter Lilleaas）

《凶器》艾美麥蒂根（Amy Madigan）

《一戰再戰》堤亞娜泰勒（Teyana Taylor）



最佳選角



《哈姆奈特》

《一戰再戰》

《這不只是個間諜故事》

《罪人》

《橫衝直闖》



最佳國際影片



《只是一場意外》法國

《這不只是個間諜故事》巴西

《情感的價值》挪威

《穿越地獄之門》西班牙

《The Voice of Hind Rajab》突尼西亞



最佳動畫長片



《再見未來男孩》

《地球特派員》

《Kpop 獵魔女團》

《小雨愛蜜莉》

《動物方城市2》



最佳原創劇本



《藍月終曲》

《只是一場意外》

《情感的價值》

《橫衝直闖》

《罪人》



最佳改編劇本



《哈姆奈特》

《科學怪人》

《暴蜂尼亞》

《一戰再戰》

《火車大夢》





第98屆奧斯卡金像獎即將於台灣時間在好萊塢杜比劇院舉行！懷舊奇幻恐怖片《罪人》入圍最佳影片等16項獎、打破史上最高紀錄，男主角麥可·B·喬丹也廣受看好有望登上影帝寶座，擊退強敵「甜茶」提摩西夏勒梅與李奧納多狄卡皮歐，影后之爭則以《哈姆奈特》潔西伯克利聲勢最強。最佳影片與導演被預期將是《一戰再戰》和該片的保羅湯瑪斯安德森勝出。除了頒獎結果外，典禮更有Kpop表演與大咖巨星重聚緬懷已逝合作夥伴等看點。《NOWNEWS今日新聞》整理奧斯卡典禮懶人包，轉播資訊、平台、精彩亮點和頒獎嘉賓陣容一次看。今年奧斯卡戰局變化莫測，尤其是影帝項目，風向球不到最後一刻不停轉動：本屆最大亮點莫過於動畫片《Kpop 獵魔女團》的超紅夯歌〈Golden〉，不僅奪最佳原創歌曲呼聲最高，更確定在典禮現場表演！入圍16次最佳原創歌曲都沒得獎的「摃龜女王」黛安華倫今年恐再添一敗，她更公開質疑主辦單位的決定，不滿只給兩首歌現場演出，但沒能抗議成功。頒獎人陣容星光熠熠，包括等「漫威元老」都將參與，粉絲懷疑是否有可能為年底推出的《復仇者聯盟：末日崛起》預先造勢打片。去年好幾位重量級大咖去世，今年「緬懷影人」環節備受矚目，傳出主辦單位力邀傳奇影后現身，致敬已故搭檔勞勃瑞福。已有粉絲期待能聽到兩人主演的名片《往日情懷》經典主題曲〈The Way We Were〉。