▲「甜茶」提摩西夏勒梅在《橫衝直闖》中，演技被稱讚是「從影以來的代表作」，問鼎奧斯卡最佳男主角氣勢原本一馬當先，現在卻出現翻盤的危機。（圖／摘自IMDb）

▲《罪人》麥可·B·喬丹在奧斯卡影帝勝出的氣勢開始攀高，被看好有望逆轉勝。（圖／美聯社／達志影像）

第98屆奧斯卡金像獎即將在台灣時間16日（週一）上午7點在好萊塢杜比劇院舉行頒獎典禮，Disney+獨家首播，目前投票已經結束，但美國媒體已經注意到，曾被視為影帝呼聲最高人選的《橫衝直闖》「甜茶」提摩西夏勒梅，突然陷入「大熱倒灶」的危機，傳出好萊塢傳統派的前輩們不想看年輕氣盛的他出線，他之前稱「芭蕾、歌劇好像已經沒人在乎」，更是惹怒藝文界，遭到各方炎上。提摩西夏勒梅才30歲，如果順利登上奧斯卡最佳男主角寶座，仍是史上第2年輕的得主，僅次於《戰地琴人》安卓亞布洛迪。好萊塢過往鮮少讓30出頭的男星成為奧斯卡影帝，提摩西原本已經有其弱勢，而《橫衝直闖》偏偏又採取非傳統的造勢方式，撇除了傳統派資深前輩們習慣的「見面三分情」、私下接觸拉攏關係，而是上一些熱門、有話題的podcast節目，讓傳統派前輩感覺被排除，很不是滋味。因而近來據傳已經有「阻止甜茶」的氣氛在默默地流動，甚至造成明顯的影響。他在2月下旬和《星際效應》裡演他爸爸的影帝馬修麥康納針對如何保存戲院、讓劇場體驗能活下來展開對談，脫口而出一句：「我不想從事芭蕾舞或歌劇，或是那些『嘿，讓我們保存它們的生機，即使可能已經沒有人在乎』的事情。」儘管他很快表示對於芭蕾舞和歌劇的所有從業者都保持敬意，卻引經招來不滿。藝術界人士砲轟他目光短淺，今年也入圍奧斯卡影帝的伊森霍克、資深影后海倫杭特等都被發現在反駁他這番「芭蕾舞、歌劇沒人在乎」言論的影片下面按讚，顯然連影視圈都有人因此反感。值得注意的是，話早在2月下旬就講，卻直到奧斯卡投票的最後關頭才開始燒起來，撇除不掉有心人士操作的痕跡。其實奧斯卡金像獎雖是影壇年度盛事、小金人就算被視為至高無上的榮耀，卻每年都會有這種為拚勝出、潑對手髒水的惡性競爭行為。如果提摩西真的被影響而失去影帝榮銜，外界看好氣勢正在急起直追的《罪人》麥可·B·喬丹有機會勝出。