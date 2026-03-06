午6:30轉播紅毯、7:00轉播頒獎典禮實況

▲芭芭拉史翠珊（左）曾在《往日情懷》與勞勃瑞福（右）配對，讓影迷難忘，也傳她正洽談在今年奧斯卡典禮上向去年去世的他致敬。（圖／摘自IMDb）

▲黑人恐怖片《罪人》（如圖）創下奧斯卡史上新紀錄，拿下第98屆奧斯卡金像獎16項提名，成為最大贏家。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

▲《Kpop 獵魔女團》在奧斯卡有望拿下最佳動畫片、最佳原創歌曲雙獎，是Kpop粉絲矚目的焦點。（圖／摘自IMDb）

第98屆奧斯卡金像獎頒獎典禮，台灣觀眾仍然能在第一時間收看到直播！曾連續14年在台轉播奧斯卡典禮的台視，今年因為頒獎當天3月16日上午要轉播2026世界棒球經典賽（WBC）的4強賽第一戰，早就決定不取得奧斯卡轉播的授權，而Disney+宣告接手，。今年主辦單位力邀芭芭拉史翠珊致敬和她合演《往日情懷》的勞勃瑞福，精彩可期。奧斯卡頒獎典禮堪稱影壇年度盛事，但台視選擇轉播WBC而非頒獎典禮，讓影迷們哀嚎。在美國負責播出的ABC電視網與Hulu，目前都屬於迪士尼旗下，因而法國、瑞士、瑞典等地早宣布由Disney+直播奧斯卡典禮實況，台灣現在確定加入，且是全台獨家。由於去年好萊塢痛失勞勃瑞福、黛安基頓、方基墨等大咖，緬懷影人的段落勢必成為焦點，傳出芭芭拉史翠珊可能參與演出，更增添粉絲期待。芭芭拉史翠珊和勞勃瑞福在《往日情懷》中打破慣常的「俊男配美女」公式，卻意外受到觀眾歡迎，芭芭拉演唱的主題曲〈The Way We Were〉更是畢生代表作之一，已經有歐美的網友表示她將是本屆奧斯卡典禮最吸引人的部分，期待她的演出。至於其他的重量級巨星會得到什麼樣的致敬？影迷也都在拭目以待。今年典禮再度由名嘴康納歐布萊恩主持，入圍最多項的電影是黑人吸血鬼片《罪人》，創下有史以來最高的16項提名，但奪取最佳影片、導演大獎較被看好的是入圍13項的《一戰再戰》，不過《罪人》近期氣勢急起直追，有可能在最後關頭逆轉勝。影帝大獎目前已從《一戰再戰》李奧納多狄卡皮歐、《橫衝直闖》「甜茶」提摩西夏勒梅雙雄對決，變成他們和《罪人》麥可·B·喬丹的3方對戰。至於在影后項目，《哈姆奈特》潔西伯克利聲勢穩固，堪稱今年大獎中最不容易被翻盤的代表，男女配角則呈現「人人有機會」的態勢。另一矚目焦點則為最佳動畫片，去年紅遍全球的《Kpop 獵魔女團》有機會打敗迪士尼《動物方城市2》，夯歌〈Golden〉也極有可能獲得最佳原創歌曲獎，今年5首入圍歌曲只有兩首會在典禮上演出，它正是其中之一，成為Kpop粉絲最關心的目標。