▲台視取得無線台獨家轉播2026年世界棒球經典賽的權利，3月的賽程轉播時間表已經公布。（圖／摘自ttv）

▲李奧納多狄卡皮歐今年以《一戰再戰》再度角逐奧斯卡影帝，但台灣觀眾可能無法即時得知開獎結果。（圖／美聯社／達志影像）

▲「甜茶」提摩西夏勒梅以《橫衝直闖》被看好有機會成為新科奧斯卡影帝，但台灣今年暫時沒有平台要現場直播頒獎典禮。（圖／美聯社／達志影像）

▲奧斯卡官網列出各地轉播頒獎典禮的平台表，明顯的沒有台灣，而土耳其、瑞典、瑞士等的Disney+有直播。（圖／摘自oscars.org）

2026年世界棒球經典賽（World Baseball Classic，簡稱WBC）即將從5日（週四）起熱烈開打，中華隊首戰對上澳洲，備受各方關注，也已經為全台再度燃起棒球熱。不過棒球迷的興奮時刻，卻也讓影迷有些黯然，因為經典賽無線台獨家轉播權由台視取得，已經安排好16日（週一）上午8點起轉播4強賽，同時間進行的第98屆奧斯卡頒獎典禮，台視確定不播出，將中斷連續14年來的實況播放。奧斯卡頒獎典禮堪稱全球影壇一年一度的盛事，也是大牌影人的聚會，今年除了名嘴康納歐布萊恩將再執主持棒外，《一戰再戰》獲得13項提名，男主角李奧納多狄卡皮歐理當要出席，而他角逐影帝的最大對手是《橫衝直闖》的「甜茶」提摩西夏勒梅，兩人都是人氣紅星，也是影迷矚目焦點。無奈經典賽當天上午舉行關鍵的第一場4強賽，台視已確定會現場直播全部過程，沒有時段留給奧斯卡頒獎。早年老三台大都對於美國的大型頒獎典禮會有默契上的分配，曾經奧斯卡大都由台視洽談播出，艾美獎則在華視，那時還是等頒完獎之後尋找適當的時段播映，常常作為重要假期的特別節目。直到後來現場直播在台灣蔚為風潮，無線台與有線台競逐頒獎轉播的權利，或是各自取得不一樣平台的轉播權，台灣影迷也才能與歐美觀眾同步得知奧斯卡頒獎的即時結果。過去14年奧斯卡頒獎的現場直播無線電視獨家授權都由台視取得，台視多半會在早上邀請一名口譯專家搭配影評人即時為觀眾解說，到晚上再加附中文字幕重播，當天起碼播兩回。就算典禮的時間從3月下旬、4月上旬再往前推移到2月，或是因疫情延遲到4月底，還是近兩年再回到3月，台視都一直即時播映典禮實況，沒想到今年因為經典賽先卡位，奧斯卡轉播不得不退出，終結了10多年來的合作。電影獎的光環近年來隨著影業的景氣下滑，也逐漸褪色。前年的61屆金馬獎頒獎典禮，也是碰上世界12強棒球賽在冠軍賽前的中日複賽，收視從前一年最高4.37掉到只有2.82，而且收視最高的前5名段落都是在當天中日之戰打完之後，看得出棒球比賽對於電影獎的頒獎收視影響有多大。今年的經典賽，中華隊還不確定是否打進4強賽，可是話題熱度已經出來，台視選擇押寶在經典賽上，放棄奧斯卡，亦是不難理解。可是對於電影迷來說，還是期待能有其他平台現場直播、可以即時得知頒獎的結果，在美國因為由隸屬於迪士尼旗下的ABC電視網轉播，同樣迪士尼大體系之下的hulu串流直播，台灣影迷於是想到向Disney+喊話求他們接手。而在奧斯卡官網上也列出包括德國、法國、土耳其等地區是由Disney+現場直播奧斯卡典禮，目前台灣還未列出有哪個平台要轉播奧斯卡頒獎實況，如果Disney+或是其他頻道、平台沒談成，今年的3月16日就只有棒球迷能夠獲得滿足、電影迷就得自己想辦法了。