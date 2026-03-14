我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《Kpop 獵魔女團》廣被看好拿下本屆奧斯卡最佳動畫片，超夯的插曲〈Golden〉也被預期將得到最佳原創歌曲，典禮上也會表演這首歌。（圖／摘自IMDb）

▲芭芭拉史翠珊（左）曾在《往日情懷》與勞勃瑞福（右）配對，讓影迷難忘，也傳她正洽談在今年奧斯卡典禮上向去年去世的他致敬。（圖／摘自IMDb）

▲羅伯萊納執導的《當哈利碰上莎莉》讓梅格萊恩（左）與比利克里斯托（右）成為好萊塢大咖紅星，羅伯萊納不幸遭逆子刺死，奧斯卡主辦單位找比利克里斯托與梅格萊恩在典禮上向羅伯致敬。（圖／摘自IMDb）

▲《罪人》麥可·B·喬丹在奧斯卡影帝勝出的氣勢開始攀高，被看好有望逆轉勝。（圖／美聯社／達志影像）

▲「甜茶」提摩西夏勒梅以《橫衝直闖》成為新科奧斯卡影帝的機會越來越被看衰，有可能和小金人擦身而過。（圖／美聯社／達志影像）

影壇年度盛事：第98屆奧斯卡金像獎頒獎典禮，台灣將於16日（週一）早上7點於好萊塢杜比劇院舉行，Disney+獨家直播。除了最讓人關心的各大獎項花落誰家外，今年典禮將有Kpop炸場表演、大牌集結緬懷已逝重量級影人、主持人康納歐布萊恩的搞笑脫口秀、漫威群俠小勞勃道尼等人擔任典禮嘉賓的4大精彩看點。本屆奧斯卡焦點之一《Kpop 獵魔女團》，不只片子本身有望抱走最佳動畫片獎，片中的超紅夯歌〈Golden〉更被視為最佳原創歌曲獲獎呼聲最高的一首，也確定會在典禮上表演，勢必會是Kpop炸場時刻已經入圍16次最佳原創歌曲都沒得獎的摃龜女王黛安華倫，今年可能又要再添一敗，但她更不滿今年入圍的5首歌只會有〈Golden〉和《罪人》的〈I Lied to You〉現場演出，其他3首跳過，她感到主辦單位大小眼，可是抗議似乎沒效。除了〈Golden〉的表演將會是Kpop迷注意的重點外，今年「緬懷已故影人」環節則是另一大焦點，由於過去一年許多重量級影人離世，主辦單位對於其中的幾位有規劃特殊致敬段落，早先有稱傳奇影后芭芭拉史翠珊洽談致敬一起合演《往日情懷》的勞勃瑞福，剛好該片主題曲〈The Way We Were〉是她代表作之一，若是她在典禮上又開金嗓，經典重現絕對不容錯過。至於《當哈利碰上莎莉》、《軍官與魔鬼》等片名導羅伯萊納和妻子在家中不幸遭逆子刺死，主辦單位安排《當哈利碰上莎莉》比利克里斯托與梅格萊恩合體介紹他生前的從影事蹟，然後和過去演過他電影的演員在台上會合緬懷他，各方也好奇會有哪些人出現？今年入圍影后的蘿絲拜恩，則會與昔日一起演出《伴娘我最大》的女星們在台上團聚，同樣受到粉絲的期待。今年典禮的主持人，還是跟去年一樣是知名脫口秀節目主持人康納歐布萊恩，他去年在台上大秀中文，講了句：「我欠了一屁股的債，請在你們的戲裡給我一個角色，拜託啦！」結果是沒有多少華人聽得懂，需要搭配英文字幕去揣測他的意思，今年又會有什麼樣的逗趣演出，亦是外界關注的重點。有很多觀眾會注意的頒獎人陣容，則包括雪歌妮薇佛、妮可基嫚、伊旺麥奎格、黛咪摩爾、安海瑟薇等大牌，還有「漫威群俠」小勞勃道尼、克里斯伊凡、葛妮絲派特洛、柔伊莎達娜等，是否會藉機為年底要推出的《復仇者聯盟：末日崛起》預先暖身、打片？粉絲也在密切注意。回到奧斯卡戰況，影帝之爭情勢詭譎，從《橫衝直闖》提摩西夏勒梅與《一戰再戰》李奧納多狄卡皮歐兩強對決，到現在《罪人》麥可·B·喬丹最受看好，風向一再轉變，影后則始終是《哈姆奈特》潔西伯克利氣勢領先。儘管《罪人》入圍16項、打破奧斯卡史上最高紀錄，最佳影片與導演仍然以《一戰再戰》以及其導演保羅湯瑪斯安德森最被看好。可是《罪人》的聲勢在持續上揚，也許還不足以扭轉最佳影片、導演的賽果，在最佳男主角項目，麥可·B·喬丹很有機會逆轉勝。要是「甜茶」提摩西護盤成功，就會成為史上第2年輕的奧斯卡影帝（30歲又兩個多月）。在最佳男女配角項目，《一戰再戰》西恩潘的呼聲近日逐漸領先，他之前以《神祕河流》、《自由大道》兩度榮登奧斯卡影帝，若今年得男配，將和傑克尼柯遜保持同樣兩主一配戰績、並列奧斯卡男星中的亞軍。最佳女配角目前以《凶器》艾美麥蒂根獲獎呼聲最高，她上一次得到奧斯卡提名是整整40年前的《Twice in a Lifetime》，這次勝出的機會比上回更加受到看好。